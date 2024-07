Президентът на Торонто коментира бъдещето на Везенков

Президентът на Торонто Раптърс Масаи Уджири коментира бъдещето на Александър Везенков. Най-добрият български баскетболист има желание да се завърне в гръцкия гранд Олимпиакос, но основна пречка е оставащата година от действащия му контракт с канадския тим.

Уджири заяви, че поддържа комуникация с Везенков и неговите представители.

Masai was asked about Sasha Vezenkov, and he said many words that can be summed up with "We'll see." There have been reports from overseas that he has agreed to play for Olympiacos, but he is under contract in the NBA (and has a team option for next year). So, we'll see.