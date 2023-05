Шакира хвърлила око на звезда от НБА

Маями Хийт води с 3-1 във финалната серия на Изток в НБА срещу Селтикс и е много близо до мача за шампионските пръстени, където вече чака Денвър. Тази нощ е мач №5 в Бостън.

На фона на очакваната развръзка, американските медии все повече пишат за романтичната връзка между колумбийската дива Шакира и Джими Бътлър.

Певицата не пропуска мач на "горещите", откакто се премести да живее в Слънчевия щат, а двамата вече се следват взаимно в Instagram.

Jimmy Butler Ain't Worried About Blowing A 3-0 Lead When He's Got Beer To Drink, Music To Listen To And Shakira Following Him https://t.co/Ru6maJTBTS pic.twitter.com/zoZ2cGIi5g