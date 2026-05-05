Везенков и компания стигнаха първи до Файнъл Фор в Евролигата (ВИДЕО)

Олимпиакос отново се разправи с Монако

Олимпиакос на Александър Везенков стигна първи до Файнъл Фор на Евролигата! Гръцкият гранд елиминира Монако в четвъртфиналите, след като записа трета поредна победа в серията.

"Червено-белите" спечелиха със 105:82 като гости на Монако и се класираха за Топ 4 в пети пореден сезон.

Тази вечер Везенков завърши с 10 точки, 6 борби и 3 асистенции за 23 минути на паркета.

Българската звезда не направи най-добрия си мач, но това не бе и нужно. Еван Фурние поведе нападението на тима от Пирея с 22 точки, а Алек Питърс прибави 18. С 14 завърши Томас Уолкъп.

За Монако, който приключва участието си за тази година, най-резултатен с 21 точки бе Матю Стразел, а Джарон Блосъмгейм добави още 19.

Отстраняването на тима от Княжеството е сладко отмъщение за Олимпиакос, за който Монако доскоро беше кошмар. Преди плейофите Саша и компания допуснаха 5 поредни загуби в сблъсъка, включително във Файнъл Фор в Абу Даби през миналия сезон.

Георги Иванов връчва титлата на Левски

НА ЖИВО: Арсенал - Атлетико Мадрид (1:0)

