Лудогорец излъга ЦСКА без Хьогмо, но отива на бараж

"Армейците" изпуснаха бронзовите медали

Лудогорец победи с 1:0 ЦСКА у дома в мач от последния 36-и кръг на Първа лига.

Единственото попадение в Разград отбеляза бившият играч на "армейците" Ивайло Чочев в четвъртата минута от добавеното време. Попадението дойде след куп пропуски на гостите, които доминираха на Хювефарма Арена.

Двубоят беше белязан от дискусионен момент в 62', когато Идан Нахмиас влезе с бутоните в гърдите на Леандро Годой в наказателното поле, обаче реферът Стоян Арсов отхвърли претенциите на ЦСКА за дузпа. Липсваше и сигнал от VAR стаичката за преразглеждане на решението.

Мистерията с Хьогмо

Така "орлите", които бяха без треньора си Пер-Матиас Хьогмо по все още необявена причина, завършиха на трето място и ще играят бараж за участие в Лигата на конференциите.

В него съперник на 14-кратния шампион ще бъде завършилият на пето място финалист за Купата на България - Локомотив Пловдив.

За третия по сила европейски клубен турнир се класира ЦСКА 1948, чийто тим остана на второто място след 0:0 с шампиона Левски в Бистрица.

ЦСКА пропусна да вземе бронзовите медали с минималната загуба и е на четвъртата позиция. За "червените" обаче мачът тази вечер нямаше особено значение, тъй като си осигуриха място в Лига Европа след триумфа с Купата на България.

След драма с дузпи: Купата е за ЦСКА!
