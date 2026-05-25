Годеница на шампион с Арсенал разкри с какво го плаши

Годеницата на английския национал Букайо Сака - Толами Бенсън, разкри тайни от живота си с шампиона с Арсенал.

Красавицата даде интервю за юнското издание на Vogue, в което сподели, че плаши половинката си със специална LED маска за лице преди сън.

На въпроса кога ще има сватба, Бенсън каза, че ще мислят след започващото идния месец световно първенство в САЩ, Канада и Мексико.

 
 
 
"Слагам си LED маска преди лягане и това го плаши. Използвам също черен африкански сапун, препоръчан ми от моята баба. И, тъй като съм в сватбения си период, на всеки 6 седмици ходя на химичен пилинг, за да поддържам кожата на лицето си", започна Толами.

4 години заедно

Връзката на звездата на Арсенал и Бенсън стана публична по време на предишния мондиал - в Катар през 2022 г. Тогава Толами беше в трибуните, за да подкрепя любимия си.

"Не можех да си представа защо хората толкова се вълнуват. Кой изобщо се интересува какво се случва с живота на другия?", коментира бъдещата г-жа Сака.

А какъв е ритуалът ѝ преди мач? Тя хапва по 3 палачинки със златен сироп (вода, захар и лимонов сок).

Бенсън е бизнесдама, работи по проекти за голяма медийна компания. В началото на връзката си със Сака залагала на футболни фланелки и къси панталони.

"Не беше обаче точно моето, заради това престанах да се старая да угаждам на не знам и аз кого. Започнах да нося дрехи, които се вписват в стила ми, тъй като често ми се налага да ходя на стадиона след ангажимент в офиса.", заяви Бенсън, известна с модния си вкус.

