Везенков пада, Моуриньо гледа (ВИДЕО)

Спортист №1 на България за последните две години Александър Везенков се завърна със загуба в Евролигата. Олимпиакос отстъпи на Фенербахче със 71:82.

Мачът в изпълнената до краен предел зала "Юлкер Спортс Арена" бе наблюдаван и от треньора на футболния Фенербахче - Жозе Моуриньо.

.@FBBasketbol gets the W on their season opener at home! pic.twitter.com/oG6WmXHxhC