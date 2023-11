Звездата на Кингс: Везенков започва да изпитва удоволствие

Звездата на Сакраменто Кингс Ди'Арън Фокс похвали своя съотборник Александър Везенков на пресконференцията си след победата над Кливланд със 132:120.

Най-добрият баскетболист в Евролигата остави срещу името си 11 точки за 17 минути, като реализира три тройки от пет опита.

For the first time in his Kings career, Sasha Vezenkov lights the beampic.twitter.com/xBy2HnWXnC