11 точки и 2 борби: Везенков отметна и Кливланд (ВИДЕО)

Александър Везенков и Сакраменто Кингс ликуваха за трети пореден път в НБА. Българинът и неговите съотборници подчиниха като домакини Кливланд Кавалиърс със 132:120 .

Ключов фактор за успеха на "кралете" се оказаха 20-те тройки, които играчите на Майк Браун отбелязаха срещу 16 за момчетата, водени от Джей Би Бикърстаф.

Александър Везенков се включи от резервната скамейка и записа много силни минути в края на първата и третата част. Крилото се прибра в съблекалнята с 11 точки и 2 борби за 18 минути игра.

При стрелбата си той бе 1/2 от средна дистанция и 3/5 отвъд дъгата.

