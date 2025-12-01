bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Спортен нюзрум, еп. 95: И сме най-красиви, и сме най-добри!

Живот отвъд футбола. За големите битки на големите момчета от САЩ'94

Спортен нюзрум, еп. 95: И сме най-красиви, и сме най-добри!

"И сме най-красиви, и сме най-добри“. Това ще бъде една от основните теми в епизод 95 на "Спортен Нюзрум". В студиото ни ще блести короната на не кой да е, а на "Мис България" 2025 Симона Бакърджиева.

Седмица на седмиците в Първа лига. Левски вкара седем след седем години, а ЦСКА на Христо Янев продължава да лети към топ 3.
Коя песен слушат в двете съблекални?

Живот отвъд футбола. За големите битки на големите момчета от САЩ'94. Мачът на всички мачове, който златните ни играчи Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев трябва да спечелят.

Гледайте ни, започваме в 13:00 ч. Пряко в YouTube канала на bTV Media Group.

Епизод 1: Изолиран на 1900 км от дома - влезте в Лагера на Кобрата (ВИДЕО)

ЦСКА към Любо Пенев: Ти отново ще спечелиш! Кураж, шампионе!

Любослав Пенев бори тежко онкологично заболяване

Първо в bTV: България ще е домакин на Евро 2026 по бокс!

Италия загуби своя тенис патриарх

Първо в bTV: България ще е домакин на Евро 2026 по бокс!

ЦСКА към Любо Пенев: Ти отново ще спечелиш! Кураж, шампионе!

