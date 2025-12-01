Спортен нюзрум, еп. 95: И сме най-красиви, и сме най-добри!

"И сме най-красиви, и сме най-добри“. Това ще бъде една от основните теми в епизод 95 на "Спортен Нюзрум". В студиото ни ще блести короната на не кой да е, а на "Мис България" 2025 Симона Бакърджиева.

Седмица на седмиците в Първа лига. Левски вкара седем след седем години, а ЦСКА на Христо Янев продължава да лети към топ 3.

Коя песен слушат в двете съблекални?

Живот отвъд футбола. За големите битки на големите момчета от САЩ'94. Мачът на всички мачове, който златните ни играчи Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев трябва да спечелят.

Гледайте ни, започваме в 13:00 ч. Пряко в YouTube канала на bTV Media Group.

