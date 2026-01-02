В Топ 100 на младите футболисти няма българин

Без българин сред 100-те най-добри футболисти до 20 години извън водещите 5 европървенства! В доклада на Световната футболна обсерватория (CIES) не попада и играч от Първа лига.

Изследването Scouting Report 2025 обхваща 66 шампионата, а методологията му е безкомпромисна - оценяват се реални минути в мъжкия футбол, интензитет на участие, влияние в ключови игрови зони и постоянство през календарната година.

Репутацията и потенциалът нямат значение. За да попаднеш в подобен доклад, трябва да играеш редовно и да бъдеш фактор.

Не е изненада

В класацията, например, намират място вратарят на втородивизионния швейцарски Вил - Гентир Муслия, централният защитник на датския Хорсенс - Крист Тапе, както и двама играчи на NXT от второто ниво на Белгия.

С двама представители е и ирландският Слиго Роувърс. Подписалият с Тотнъм Мейсън Мелиа, понастоящем част от Сейнт Патрикс, също е селектиран.

В полезрението на скаутите попада и нападателят на словенския Копер Лео Римац.

Всичко това извежда на преден план два проблема в българския футбол. Родните таланти трудно трупат игрово време, като то рядко е със серия от мачове. Обикновено не са титуляри и съответно ключови за отбора.

Разглеждат се и конкретни профили, докато у нас младите често биват превръщани в поливалентни играчи, които нямат конкретна идентичност на терена.

