В Топ 100 на младите футболисти няма българин

Без българин сред 100-те най-добри футболисти до 20 години извън водещите 5 европървенства! В доклада на Световната футболна обсерватория (CIES) не попада и играч от Първа лига.
Изследването Scouting Report 2025 обхваща 66 шампионата, а методологията му е безкомпромисна - оценяват се реални минути в мъжкия футбол, интензитет на участие, влияние в ключови игрови зони и постоянство през календарната година.
Репутацията и потенциалът нямат значение. За да попаднеш в подобен доклад, трябва да играеш редовно и да бъдеш фактор.
В класацията, например, намират място вратарят на втородивизионния швейцарски Вил - Гентир Муслия, централният защитник на датския Хорсенс - Крист Тапе, както и двама играчи на NXT от второто ниво на Белгия.
С двама представители е и ирландският Слиго Роувърс. Подписалият с Тотнъм Мейсън Мелиа, понастоящем част от Сейнт Патрикс, също е селектиран.
В полезрението на скаутите попада и нападателят на словенския Копер Лео Римац.
Всичко това извежда на преден план два проблема в българския футбол. Родните таланти трудно трупат игрово време, като то рядко е със серия от мачове. Обикновено не са титуляри и съответно ключови за отбора.
Разглеждат се и конкретни профили, докато у нас младите често биват превръщани в поливалентни играчи, които нямат конкретна идентичност на терена.
Spotlight on#KeesSmit@AZAlkmaar— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 1, 2026
Top non-big-5 well-rounded midfielder as per #CIES Index with @impect_official81.8 out o & above-average activity in 5 out 6 areas,take on amp; chance creation
Up to estimated value for top level club pic.twitter.com/quUsmv8fcZ
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK