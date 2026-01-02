Ами ако има мир: Можем ли да видим Русия на олимпийските игри?

Преговорите за мир в Украйна продължават и през новата 2026 г. Засега подобно кардинално решение и споразумение между Русия и Украйна изглежда далеч във времето, но... ако то се случи преди олимпийските игри в Милано/Кортина. Какво следва?

Русия и руските атлети нямат право да участват в олимпийски игри под собствен флаг и да слушат своя химн от 2016 г. насам, когато страната беше уличена в участие в схема за употреба на допинг. След това дойдоха санкциите заради нападението над Украйна.

В момента руски атлети могат да се включат в борбата за медалите на олимпийски игри само в индивидуални спортове, ако не са изявявали провоенни настроения и международните федерации в техния спорт са дали разрешение. Те ще се състезават под неутрален флаг.

А при мир?

Ако до февруари, когато са олимпийските игри в Милано/Кортина, все пак бъде постигнат мир, руснаците пак няма да могат да участват със свое знаме и химн.

Това заяви пред "Кориере дела Сера" председателят на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри.

"В настоящата фаза нищо не би повлияло на решението на Комитета. Руските спортисти могат да участват единствено като индивидуални спортисти, представляващи самите себе си", заяви тя.

Преговорите

Въпреки, че в последните дни преговорите са интензивни, няма изглед военните действия в Украйна за спрат.

В последните дни те дори са по-ожесточени.

Президентът на Украйна Влодимир Зеленски съобщи, че в новогодишната нощ към територията на страната са изстреляни над 200 дрона.

Снимка: Reuters