Спортен нюзрум, еп. 96: Гонзо обеща и ни класира! (ВИДЕО)

Коледа е зад ъгъла, а една новина ни стопли в студените дни. Класирахме се за голям футболен форум. Националният отбор на България ще играе на европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 година, на което страната ни ще бъде домакин.

В днешния епизод на "Спортен нюзрум" водещите Петър Бакърджиев и Иво Бързаков ще коментират най-интересното преди столичното дерби.

Български футбол

Хулио Веласкес и синята му чета акостират на стадион "Александър Шаламанов" за 161-вото столично дерби със Славия. Само в "Спортен нюзрум" ще разберете какво забрани президентът на "белите" Венцеслав Стефанов за сблъсъка със "сините".

"Славната армейска чета", водена от Христо Янев продължи победния си график. Дискусия по темата дали ЦСКА може да убие мечтите на Левски титла.

А футболна България се обедини в името на Любослав Пенев.

Договорът на Карлос Насар

Има договор - няма договор. Какво се случва с Карлос Насар? Ще разберете в днешния епизод на "Спортен нюзрум". Започваме точно в 13 ч. на живо в YouTube канала на bTV Media Group.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK