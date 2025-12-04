bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Спортен нюзрум, еп. 96: Гонзо обеща и ни класира! (ВИДЕО)

Какво забрани Венци Стефанов преди дербито с Левски?

Спортен нюзрум, еп. 96: Гонзо обеща и ни класира! (ВИДЕО)

Коледа е зад ъгъла, а една новина ни стопли в студените дни. Класирахме се за голям футболен форум. Националният отбор на България ще играе на европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 година, на което страната ни ще бъде домакин.

В днешния епизод на "Спортен нюзрум" водещите Петър Бакърджиев и Иво Бързаков ще коментират най-интересното преди столичното дерби.

Български футбол

Хулио Веласкес и синята му чета акостират на стадион "Александър Шаламанов" за 161-вото столично дерби със Славия. Само в "Спортен нюзрум" ще разберете какво забрани президентът на "белите" Венцеслав Стефанов за сблъсъка със "сините".

Случва се! Взехме европейско по футбол!

"Славната армейска чета", водена от Христо Янев продължи победния си график. Дискусия по темата дали ЦСКА може да убие мечтите на Левски титла.

А футболна България се обедини в името на Любослав Пенев.

Договорът на Карлос Насар

Има договор - няма договор. Какво се случва с Карлос Насар? Ще разберете в днешния епизод на "Спортен нюзрум". Започваме точно в 13 ч. на живо в YouTube канала на bTV Media Group.

Тагове:

футбол левски цска славия венцеслав стефанов европейско първенство Карлос Насар Спортен нюзрум

Най - важното

Кобрата прикова погледите в Дубай (ВИДЕО)

Парите на Насар по сметката на федерацията?

Третодивизионен тим шокира Гьозтепе и Мъри Стоилов

Кирил Десподов изпусна дузпа при равенство на ПАОК

Ванга ли го предрече? Извънземни на жребия за Мондиал 2026

Последни новини

Тревожни новини за състоянието на Любо Пенев

Кобрата прикова погледите в Дубай (ВИДЕО)

Третодивизионен тим шокира Гьозтепе и Мъри Стоилов

Кирил Десподов изпусна дузпа при равенство на ПАОК

