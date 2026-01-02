Почина жената, с чиято кръв живее шефът на FIFA

Часове преди настъпването на новата 2026 г. от този свят си отиде един от хората, чиято кръв беше лечебна.

Става дума за Милица Мучалица от Белград, която си отиде от този свят на 90 години на 30 декември 2025 г.

Кръвта на сръбкинята е с нулев Резус фактор и се нарича "Златна кръв". Такива хора спасяват при спешни случай пострадали, които имат нужда от кръвопреливане, а няма време и възможност да се изследва техния фактор.

За жалост, през всичките тези години, Джани Инфантино така и не потърси Милица.

През 1970 г.

Преди 56 години, когато бъдещият президент на световната футболна централа се ражда в град Бриг, Швейцария, в световния регистър на хората със "Златна кръв" са само 18 човека.

Снимка: blic.rs

Тяхната съдба е сложна - те могат да получават кръв само един от друг, но могат да дават на всеки, без значение дали има положителен или отрицателен Резус фактор.

През март 1970 г. телефонът на Милица в Белград звъни с молба тя веднага да се отзове в Института за трансфузия в сръбската столица и да дари кръв за току-що родено бебе в Швейцария.

Оказва се, че това е Джани Инфантино - появил се на този свят 12 дни преди термин и с тежко заболяване на кръвта още в утробата на майка си. За оцеляването му е нужно цялата му кръв да бъде подменена.

Снимка: blic.rs

"Не се поколебах! Знаех колко е сериозна ситуацията, защото два месеца преди това открих, че самата аз имам нужда от спешна помощ. Една нощ се събудих от силна болка в стомаха, а при прегледите лекарите откриха тумор в матката. Наложи се да ми направят спешна операция, а с кръвопреливане ми помогна донор от Канада. Просто операцията не можеше да чака!", разказва преди години през швейцарския "Блик" Милица.

Така от Белград изпращат спешно за Швейцария кръвна банка от 350 грама. След дни ѝ звънят от болницата, че детето ще оцелее. Огромната заслуга е нейна и на донор от Англия.

Инфантино знае

Въпреки че никога не се е свързвал с Милица, за да ѝ благодари, президентът на FIFA е наясно с преживяното като бебе.

Наскоро пред самия вестник "Блик" той заяви: "Не за първи път съм на вашата първа страница. През 1970 г., когато съм бил бебе, бях там, тъй като писахте за моя случай. Бях много болен и ми трябваше кръвопреливане със специална кръв, която имат много малко хора по света. Тогава се отзоваха жена от Белград и мъж от Англия".

Приживе Милица показа единствено благодарствена бележка от болницата в Швейцария.

Снимка: Getty Images

Днес само 50 души по целия свят имат тази рядка кръв във вените си.

Все още се работи по безопасното пресъздаване на този вид кръв в лаборатории по цял свят.

