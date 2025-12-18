Спортен нюзрум, еп. 99: Сираков сам в Левски!

В последния епизод за 2025 г. сме отворени за... гости.

В "Спортен нюзрум" посрещаме кмета на Враца - Калин Каменов, който поиска да изкаже своята гледна точка за класирането на местния Ботев на четвъртфиналите в турнира за Купата на България.

Жребият

И като казахме "Купа на България", трябва да отбележим жестокия жребий, изтеглен преди минути!

3 дербита от 4 мача! Ще гледаме:

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив

Ботев Враца - Арда Кърджали

ЦСКА - ЦСКА 1948

Лудогорец - Левски

Снимка: Lap.bg

В Левски

На този фон "Сините" останаха без проект за нов стадион и без нов инвеститор в лицето на "Sport Republic".

В тези дни около Коледа и Нова година имаме чувството, че на "Герена" се разиграва сцена от Сам вкъщи, а Кевин е Наско Сираков.

Снимка: Lap.bg

Допинг

Няма как да пропуснем и темата с допинга на Божидар Андреев. Бронзовият медалист във вдигането на тежести от олимпийските игри в Париж бе уличен в употреба на забранено вещество.

Това се случи ден преди да обяви раждането на дъщеря си!

Снимка: Reuters

Скърбим и за великият Боян Радев! Разделяме се с един от най-успешните родни спортисти с голяма мъка!

