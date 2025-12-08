НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп.97: Хулио, дай си книжката!

Честит празник, студенти! На 8 декември ви пожелаваме да сте здрави и да залягате над учебниците!
А как е в Левски? Хулио Веласкес май има още изпити за взимане! А професор Сираков е строг.
Преди около 12 месеца по това време "сините" освободиха Станислав Генчев, въпреки доста успешната кампания. Сега, вместо да празнува, испанецът трябва да заляга над учебниците по футбол!
Левски продължава да е лидер в класирането с 44 точки, следван от ЦСКА 1948 с 36 (и мач по-малко) и Лудогорец с 33 (и два мача по-малко).
Загубата от Славия на "сините" доста пообърка плановете на тима, който се цели да е "отличник на випуска" тази година.
Но пък "поправката" срещу Спартак Варна бе успешна.
Да видим тази сесия на Левски как ще завърши!
В ЦСКА тази седмица не е по-добро положението след поражението от Черно море.
Явно и блянът на Христо Янев си има своя край и след 11 мача без загуба, "червените" направиха грешна стъпка.
Е, там и очакванията след това фиаско в началото не са чак толкова големи. Все пак ЦСКА вече не изпада, а се бори за място в топ 4!
