НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп.97: Хулио, дай си книжката!

Успешна ли ще е сесията в Левски?

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп.97: Хулио, дай си книжката!

Честит празник, студенти! На 8 декември ви пожелаваме да сте здрави и да залягате над учебниците! 

А как е в Левски? Хулио Веласкес май има още изпити за взимане! А професор Сираков е строг. 

Преди около 12 месеца по това време "сините" освободиха Станислав Генчев, въпреки доста успешната кампания. Сега, вместо да празнува, испанецът трябва да заляга над учебниците по футбол! 

Преднината

Левски продължава да е лидер в класирането с 44 точки, следван от ЦСКА 1948 с 36 (и мач по-малко) и Лудогорец с 33 (и два мача по-малко). 

Загубата от Славия на "сините" доста пообърка плановете на тима, който се цели да е "отличник на випуска" тази година. 

Снимка: Lap.bg

Но пък "поправката" срещу Спартак Варна бе успешна. 

Да видим тази сесия на Левски как ще завърши

Скандалът с Асен Митков от Левски: Клубът каза своята дума!

И още грешни стъпки

В ЦСКА тази седмица не е по-добро положението след поражението от Черно море

Явно и блянът на Христо Янев си има своя край и след 11 мача без загуба, "червените" направиха грешна стъпка. 

Е, там и очакванията след това фиаско в началото не са чак толкова големи. Все пак ЦСКА вече не изпада, а се бори за място в топ 4! 

