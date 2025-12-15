НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 98: ЗлатеВ медал за Карлос Насар!

Новият епизод на "Спортен нюзрум" ще започне директно от... изборите.
Само преди минути стана ясно, че Асен Златев е новият президент на федерацията по вдигане на тежести - една от най-успешните в историята на българския спорт.
Изборите са извънредни и след призив на част от клубовете, че досегашният президент Стефан Ботев не отчита дейността си.
Но със сигурност успехът на Златев нямаше да е толкова шумен, ако не беше Карлос Насар.
Олимпийският шампион застана твърдо зад един от идолите си и така му осигури подкрепа - обществена и клубна.
Какво следва оттук нататък?
Няма да пропуснем и футбола, все пак и Левски, и ЦСКА са на четвъртфинал в турнира за Купата на България.
Какво видяхме в мачовете и какво ще очакваме през пролетта?
Коментирайте по време на излъчването ни на живо в Youtube!
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK