НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 98: ЗлатеВ медал за Карлос Насар!

Футбол и щанги - сред темите ни

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 98: ЗлатеВ медал за Карлос Насар!

Новият епизод на "Спортен нюзрум" ще започне директно от... изборите. 

Само преди минути стана ясно, че Асен Златев е новият президент на федерацията по вдигане на тежести - една от най-успешните в историята на българския спорт. 

Насар диктува

Изборите са извънредни и след призив на част от клубовете, че досегашният президент Стефан Ботев не отчита дейността си. 

Но със сигурност успехът на Златев нямаше да е толкова шумен, ако не беше Карлос Насар

Олимпийският шампион застана твърдо зад един от идолите си и така му осигури подкрепа - обществена и клубна. 

Какво следва оттук нататък?

Към Купата

Няма да пропуснем и футбола, все пак и Левски, и ЦСКА са на четвъртфинал в турнира за Купата на България. 

Какво видяхме в мачовете и какво ще очакваме през пролетта?

Коментирайте по време на излъчването ни на живо в Youtube! 

