Арда спъна Лудогорец за радост на Левски

Шампионите загубиха минимално в Кърджали, удариха 3 греди

Арда поднесе изненадата в последния кръг от редовния сезон на Първа лига! Тимът на Александър Тунчев победи с 1:0 Лудогорец у дома.

Така шампионите ще навлязат в плейофната фаза с 10 точки изоставане от лидера Левски. "Орлите" имат 60 точки, а "сините" са на върха с актив от 70.

Днес в герой за Гордостта на Родопите се превърна Димитър Велковски, който беше точен още в 4'. Впоследствие гостите така и не намериха път към вратата, пазена от Анатоли Господинов, като на три пъти бяха спрени от гредите.

Успехът е втори пореден за Арда срещу Лудогорец. Кърджалийци нямат загуба от разградчани в серия от вече 4 двубоя. Последната победа за "орлите" в сблъсъка е с 4:0 в 18-ия кръг на сезон 2024/2025.

Съставите

Арда: 1. Антолий Господинов (К) - 2. Густаво Каскардо (79' - 21. Вячеслав Велев), 6. Пламен Крачунов, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 35. Димитър Велковски - 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин (57' - 4. Давид Акинтола) - 8. Атанас Кабов (73' - 99. Бирсент Карагарен), 39. Антонио Вутов (79' - 23. Емил Виячки), 10. Светослав Ковачев - 30. Уилсон Самаке (79' - 17. Патрик Луан)

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман - 2. Йоел Андерсон (70' - 17. Сон), 24. Оливие Вердон, 15. Едвин Куртулуш, 3. Антон Недялков (К) - 30. Педро Нареси (80' - 26. Филип Калоч), 23. Дерой Дуарте (68' - 12. Руан Круз) - 77. Ерик Маркус, 18. Ивайло Чочев, 14. Петър Станич - 9. Квадво Дуа

 
