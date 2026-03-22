ЦСКА удари лошо Добруджа

ЦСКА победи с 2:0 Добруджа на Националния стадион "Васил Левски" и вече е с актив от 49 точки на четвъртото място в Първа лига.

"Червените" започнаха по-активно срещу тима на Ясен Петров, държеше топката повече, но дълго време без чисти положения.

Първите точни удари дойдоха чак след средата на полувремето и бяха рутинно спасени от двамата вратари.

В добавеното време на първата част домакините проби — Ето’о изведе Перейра, който центрира остро, а Ебонг отблизо направи 1:0.

След почивката "армейците" продължи да контролира мача. Аргилашки спаси опасен удар на Пастор, а Оливейра пробва изненадващ шут от центъра, но без успех.

В 68' Годой спечели и реализира дузпа за 2:0.

Мачът бе помрачен от тежка контузия на Джонатан Уртадо, който напусна терена с линейка.