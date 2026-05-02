Славия: Ваня Войнова се извисява над останалите (ВИДЕО)

Какво означава един турнир да съществува вече близо десетилетие? Че споменът за човека, в чиято памет се провежда, няма как да бъде заличен.

Такъв е и случаят с Ваня Войнова – едно от най-светлите имена в българския баскетбол. Легенда на Славия, европейска шампионка с националния отбор през 1958 г., баскетболистка №1 за същата година и член на Залата на славата.

9 години традиция

В деветото издание на турнира в нейна памет участват четири отбора от четири държави. Домакин е Славия, а гостите са Партизан (Белград), Арис (Солун) и Бела вода (Северна Македония).

Надпреварата е при момичета до 14 години, а Славия е воден от треньора Силвия Пеева. Форматът е всеки срещу всеки.

„Г-н Глушков го каза на пресконференцията – на 14 години момичетата навлизат в етап, в който уменията им започват да се оформят и стилът им на игра се изгражда. Това е възрастта, в която те осъзнават какво правят на игрището“, разказа президентът на „белите“ Михаил Йотов.

Паметта трябва да се пази

Йотов отново говори пред камерата на bTV – с видим плам във всяка дума:

„В залата сме поставили винили с историята на Славия, включително и за Ваня Войнова. Треньорите често разказват за нея на децата.“

„Надявам се те да осъзнават, че макар да не са я виждали на живо, тя е постигнала изключителни неща. Ваня Войнова се извисява над останалите. Опитваме се да им го предаваме“, допълни той.

Пътят на младите

Освен почитта към Ваня Войнова, основният акцент е развитието на младите състезателки, които се изправят срещу отбори от съседни държави.

„Турнирът се получава много добър. Отборите са на различни нива, което е полезно за развитието на децата“, коментира Йотов.

В първия ден момичетата на Силвия Пеева играха срещу Бела вода, а във втория – срещу Партизан и Арис.

Именно срещу Партизан Славия ще излезе в големия финал утре (3 май) от 11:00 часа в зала „Триадица“.

Всичко това – в името на една жена, която започва с балет, но оставя трайна следа в баскетбола.

Така деветото издание на турнира не е просто спортно събитие. То напомня, че делото на Ваня Войнова не може да бъде забравено, а нейният пример остава вдъхновение за следващите поколения.