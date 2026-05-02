Боримиров за феновете: Шапка им свалям и им благодаря!

Тази титла има огромна стойност, щастлив е Веласкес

Левски спечели титлата благодарение на общите усилия на футболистите, треньорския щаб, ръководството и най-вече на своя 12-и играч – верните фенове.

Това заяви изпълнителният директор Даниел Боримиров след победата с 1:0 над ЦСКА 1948, която официално донесе 27-ата шампионска титла на „сините“.

С този успех Левски се откъсна недостижимо на върха, като вече има 14 точки аванс пред основния си съперник. Решаващият момент в срещата дойде в 71', когато Марко Дуганджич отбеляза дебютното си и шампионско попадение.

„Изградихме силен колектив и тази титла е плод на труда на всички – футболисти, треньори, ръководство и фенове. Те ни дадоха сила и вяра в трудните моменти. Шапка им свалям и им благодаря“, заяви Боримиров.

Треньорът Хулио Веласкес също изрази дълбока признателност към отбора и щаба, определяйки сезона като резултат от упорита работа и устойчивост.

„Футболистите са истинските герои на този успех. Гордея се с тях! Благодарен съм и на всички в клуба, както и на семейството си. Тази титла има огромна стойност, защото дойде след 17 години чакане и много трудности“, подчерта той.

