Изумителен: Никола Цолов №1 и в Маями!

Спечели спринта след невероятна битка във Флорида

Никола Цолов спечели спринта в Гран при на Маями. Българския лъв спечели невероятната битката с Ван Хюпен и стигналия до третото място Алекс Дън в невероятна битка в самия край!

Българският пилот бе първенец и в основното състезание в Австралия.

Българския лъв е лидер в класирането на Формула 2 в средата на втория кръг за сезона и води с девет точки на Ван Хюпен.

Цолов започна уикенда с технически проблеми, които на практика не му позволиха да кара в единствената свободна тренировка на новото за Формула 2 трасе в Маями. Той обаче извлече максимума с десето място в квалификациите, което по правилата на обърната решетка му даде първата позиция за спринта.

Талантът ни, който е състезател на Кампос Рейсинг, защити лидерството си на старта срещу нидерландеца Ван Хупен, който обаче остана на под секунда зад него дълго време.

Цолов допусна първата си грешка в 11-ата обиколка с пресичане на завой, но тя не бе наказана и състезателят на Трайдънт остана зад него.

Ван Хупен обаче получи чиста DRS атака на правата в 13-ата обиколка и изпревари Цолов, но българинът остана плътно зад него и в рамките на следващите пет тура двамата размениха на няколко пъти позициите си.

След 18-ата обиколка Цолов контролираше състезанието от защитна позиция и се справи великолепно, преди да бъде изпреварен в 11-ия завой на последния тур. Българинът обаче запази самообладание и контраатакува в предпоследния завой, за да изпревари нидерландеца и да спечели състезанието с разлика от 0.170 секунди.

Алекс Дън от Родин Моторспорт се включи в битката за първото място в самия край, но финишира на третата позиция.

Преди старта Българския лъв бе подкрепен от легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков.

Кавалерът на "Златната топка" за 1994 г. посети Цолов в бокса, а от официалния канал на младежкия тим на Ред Бул публикуваха обща снимка на двамата в своя профил в Instagram.

Снимки: Fscebook; lap.bg

 
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Денят на Левски!

ЦСКА обясни защо ще иска вените на дланта на феновете (ВИДЕО)

О, не! Дуа Липа отказа на Фюри и Джошуа!

Какво се променя в Пловдив заради дербито Ботев - Локо?

"Момчето, което не просто скача, а лети": Изненадаха с уникална торта Божидар Саръбоюков

Салах: Случиха се неща, за които хората не знаят...

„Дядо Венци, вън от Славия!“

„Познавам го цял живот“: Ана Иванович говори откровено за Новак Джокович

