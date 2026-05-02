Втора титла за една вечер - Левски мачка и на волейбол

Двоен празник за феновете на Левски. Само минути след успеха на футболистите, и волейболният тим в „синьо“ се качи на върха.

Отборът, воден от Николай Желязков, пречупи Нефтохимик с 3:2 в зрелищен четвърти мач от серията, игран в Бургас.

С този успех Левски сложи точка на финала с 3- победи и вдигна шампионската титла за 21-ви път в историята си. По-рано през кампанията "сините" спечелиха и Суперкупата на България.

На трибуните шампионския триумф изгледаха и Цветан Соколов, и националният селекционер Джанлоренцо Бленджини.

Шампиони на България по волейбол за мъже през 21-ви век:

2000 - Левски Сиконко

2001 - Левски Сиконко

2002 - Левски Сиконко

2003 - Левски Сиконко

2004 - Левски Сиконко

2005 - Левски Сиконко

2006 - Левски Сиконко

2007 - Лукойл Нефтохимик

2008 - ЦСКА

2009 - Левски Сиконко

2010 - ЦСКА

2011 - ЦСКА

2012 - Марек Юнион Ивкони

2013 - Марек Юнион Ивкони

2014 - Марек Юнион Ивкони

2015 - Марек Юнион Ивкони

2016 - Добруджа 07

2017 - Нефтохимик 2010

2018 - Нефтохимик 2010

2019 - Нефтохимик 2010

2020 - Нефтохимик 2020

2021 - Хебър

2022 - Хебър

2023 - Нефтохимик 2010

2024 - Левски София

2025 - Левски София

2026 - Левски София