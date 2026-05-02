Втора титла за една вечер - Левски мачка и на волейбол

Двоен празник за феновете на Левски. Само минути след успеха на футболистите, и волейболният тим в „синьо“ се качи на върха.
Отборът, воден от Николай Желязков, пречупи Нефтохимик с 3:2 в зрелищен четвърти мач от серията, игран в Бургас.
С този успех Левски сложи точка на финала с 3- победи и вдигна шампионската титла за 21-ви път в историята си. По-рано през кампанията "сините" спечелиха и Суперкупата на България.
На трибуните шампионския триумф изгледаха и Цветан Соколов, и националният селекционер Джанлоренцо Бленджини.
Шампиони на България по волейбол за мъже през 21-ви век:
2000 - Левски Сиконко
2001 - Левски Сиконко
2002 - Левски Сиконко
2003 - Левски Сиконко
2004 - Левски Сиконко
2005 - Левски Сиконко
2006 - Левски Сиконко
2007 - Лукойл Нефтохимик
2008 - ЦСКА
2009 - Левски Сиконко
2010 - ЦСКА
2011 - ЦСКА
2012 - Марек Юнион Ивкони
2013 - Марек Юнион Ивкони
2014 - Марек Юнион Ивкони
2015 - Марек Юнион Ивкони
2016 - Добруджа 07
2017 - Нефтохимик 2010
2018 - Нефтохимик 2010
2019 - Нефтохимик 2010
2020 - Нефтохимик 2020
2021 - Хебър
2022 - Хебър
2023 - Нефтохимик 2010
2024 - Левски София
2025 - Левски София
2026 - Левски София