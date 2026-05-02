Всички шампиони на България от основаването на националното първенство през 1924-а година:
1924 първенството не завършва
1925 Владислав (Варна)
1926 Владислав
1927 първенството не завършва
1928 Славия
1929 Ботев (Пловдив)
1930 Славия
1931 АС'23 (София)
1932 Шипченски сокол (Варна)
1933 Левски
1934 Владислав
1935 Спортклуб (София)
1936 Славия
1937 Левски
1937/1938 Тича (Варна)
1938/1939 Славия
1939/1940 ЖСК (София)
1941 Славия
1942 Левски
1943 Славия
1944 първенството не завършва
1945 Локомотив (София)
1946 Левски
1947 Левски
1948 Септември при ЦДВ (София)
1949 Левски
1950 Левски
1951 ЦДНА
1952 ЦДНА
1953 Левски
1954 ЦДНА
1955 ЦДНА
1956 ЦДНА
1957 ЦДНА
1958 ЦДНА
1958-1959 ЦДНA
1959-1960 ЦДНА
1960-1961 ЦДНА
1961-1962 ЦДНA
1962-1963 Спартак (Пловдив)
1963-1964 Локомотив (София)
1964-1965 Левски
1965-1966 ЦСКА Червено знаме
1966-1967 Ботев (Пловдив)
1967-1968 Левски
1968-1969 ЦСКА Септемврийско знаме
1969-1970 Левски-Спартак
1970-1971 ЦСКА Септемврийско знаме
1971-1972 ЦСКА Септемврийско знаме
1972-1973 ЦСКА Септемврийско знаме
1973-1974 Левски-Спартак
1974-1975 ЦСКА Септемврийско знаме
1975-1976 ЦСКА Септемврийско знаме
1976-1977 Левски-Спартак
1977-1978 Локомотив (София)
1978-1979 Левски-Спартак
1979-1980 ЦСКА Септемврийско знаме
1980-1981 ЦСКА Септемврийско знаме
1981-1982 ЦСКА Септемврийско знаме
1982-1983 ЦСКА Септемврийско знаме
1983-1984 Левски-Спартак
1984-1985 Левски
1985-1986 Берое (Стара Загора)
1986-1987 ЦФКА Средец
1987-1988 Витоша
1988-1989 ЦСКА
1989-1990 ЦСКА
1990-1991 Етър
1991-1992 ЦСКА
1992-1993 Левски
1993-1994 Левски
1994-1995 Левски
1995-1996 Славия
1996-1997 ЦСКА
1997-1998 Литекс
1998-1999 Литекс
1999-2000 Левски
2000-2001 Левски
2001-2002 Левски
2002/2003 ЦСКА
2003/2004 Локомотив (Пловдив)
2004/2005 ЦСКА
2005/2006 Левски
2006/2007 Левски
2007/2008 ЦСКА
2008/2009 Левски
2009/2010 Литекс
2010/2011 Литекс
2011/2012 Лудогорец
2012/2013 Лудогорец
2013/2014 Лудогорец
2014/2015 Лудогорец
2015/2016 Лудогорец
2016/2017 Лудогорец
2017/2018 Лудогорец
2018/2019 Лудогорец
2019/2020 Лудогорец
2020/2021 Лудогорец
2021/2022 Лудогорец
2022/2023 Лудогорец
2023/2024 Лудогорец
2024/2025 Лудогорец
2025/2026 Левски