Всички шампиони на България от основаването на националното първенство през 1924-а година:

1924 първенството не завършва

1925 Владислав (Варна)

1926 Владислав

1927 първенството не завършва

1928 Славия

1929 Ботев (Пловдив)

1930 Славия

1931 АС'23 (София)

1932 Шипченски сокол (Варна)

1933 Левски

1934 Владислав

1935 Спортклуб (София)

1936 Славия

1937 Левски

1937/1938 Тича (Варна)

1938/1939 Славия

1939/1940 ЖСК (София)

1941 Славия

1942 Левски

1943 Славия

1944 първенството не завършва

1945 Локомотив (София)

1946 Левски

1947 Левски

1948 Септември при ЦДВ (София)

1949 Левски

1950 Левски

1951 ЦДНА

1952 ЦДНА

1953 Левски

1954 ЦДНА

1955 ЦДНА

1956 ЦДНА

1957 ЦДНА

1958 ЦДНА

1958-1959 ЦДНA

1959-1960 ЦДНА

1960-1961 ЦДНА

1961-1962 ЦДНA

1962-1963 Спартак (Пловдив)

1963-1964 Локомотив (София)

1964-1965 Левски

1965-1966 ЦСКА Червено знаме

1966-1967 Ботев (Пловдив)

1967-1968 Левски

1968-1969 ЦСКА Септемврийско знаме

1969-1970 Левски-Спартак

1970-1971 ЦСКА Септемврийско знаме

1971-1972 ЦСКА Септемврийско знаме

1972-1973 ЦСКА Септемврийско знаме

1973-1974 Левски-Спартак

1974-1975 ЦСКА Септемврийско знаме

1975-1976 ЦСКА Септемврийско знаме

1976-1977 Левски-Спартак

1977-1978 Локомотив (София)

1978-1979 Левски-Спартак

1979-1980 ЦСКА Септемврийско знаме

1980-1981 ЦСКА Септемврийско знаме

1981-1982 ЦСКА Септемврийско знаме

1982-1983 ЦСКА Септемврийско знаме

1983-1984 Левски-Спартак

1984-1985 Левски

1985-1986 Берое (Стара Загора)

1986-1987 ЦФКА Средец

1987-1988 Витоша

1988-1989 ЦСКА

1989-1990 ЦСКА

1990-1991 Етър

1991-1992 ЦСКА

1992-1993 Левски

1993-1994 Левски

1994-1995 Левски

1995-1996 Славия

1996-1997 ЦСКА

1997-1998 Литекс

1998-1999 Литекс

1999-2000 Левски

2000-2001 Левски

2001-2002 Левски

2002/2003 ЦСКА

2003/2004 Локомотив (Пловдив)

2004/2005 ЦСКА

2005/2006 Левски

2006/2007 Левски

2007/2008 ЦСКА

2008/2009 Левски

2009/2010 Литекс

2010/2011 Литекс

2011/2012 Лудогорец

2012/2013 Лудогорец

2013/2014 Лудогорец

2014/2015 Лудогорец

2015/2016 Лудогорец

2016/2017 Лудогорец

2017/2018 Лудогорец

2018/2019 Лудогорец

2019/2020 Лудогорец

2020/2021 Лудогорец

2021/2022 Лудогорец

2022/2023 Лудогорец

2023/2024 Лудогорец

2024/2025 Лудогорец

2025/2026 Левски