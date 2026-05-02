Екипът на най-полезния играч в Евролигата Александър Везенков вдъхнови децата, участвали в турнир от баскетболното първенство за 12-годишни.

Така мечтите им не просто придобиват по-ясна форма – те оживяват и дават смисъл на усилията им всеки ден.

Екипът – броня за мечтатели

„Идеята се роди преди няколко месеца – всеки състезател, независимо от възрастта, да може да си закупи автентичен екип на Сашо. Според мен това трябваше да се случи много по-рано“, сподели бившият национал Божидар Аврамов, един от организаторите на държавното първенство U12 в София.

Място на радост

12 000 зрители – толкова събра в София Везенков в паметната вечер на 9 април, когато Олимпиакос победи Апоел Тел Авив с 89:85.

„Именно на този мач за първи път отворихме щанда. Възползваме се от всяка възможност да доближим децата до него чрез неговия екип. А сега, когато вече е и MVP, интересът е още по-голям. Ако имаш такъв потник, можеш да срещнеш Везенков и да получиш автограф – това остава завинаги в съзнанието на децата“, допълни Аврамов.

С поглед към държавните финали

В малката зала на „Арена 8888“ се провежда квалификационен турнир за републиканското първенство при 12-годишните, организиран от софийския клуб „Йигълс“.

Сред гостите беше и една от звездите на Апоел Тел Авив – Крис Джоунс.

Присъствието на такива имена дава на децата още един ясен пример – че ако следват пътя на Александър Везенков, един ден могат да достигнат върха на европейския баскетбол и да се изявяват на световната сцена.