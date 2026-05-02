ЦСКА обясни защо ще иска вените на дланта на феновете (ВИДЕО)

ЦСКА очаква с нетърпение откриването на реновирания стадион "Българска армия" в началото на следващия сезон.

А с модерния нов дом идват и нововъведенията.

"Червените" ще изискват сканиране на вените на ръката на феновете за направа на регистрация, която ще позволи посещението на мачове. След като от клуба съобщиха за новото изискване, феновете останаха в недоумение и дори се разбунтуваха срещу новото правило.

Затова се наложи от ЦСКА да внесат обяснения.

Защо?

В официалните канали на "червените" се появи видео, на което техническият директор Михаил Александров разказва за процедурата. От ЦСКА няма да събират отпечатъците на феновете, а ще сканират вените по дланите.

Това се прави за по-голяма сигурност на стадиона. "Нашият основен приоритет е децата на стадиона да бъдат в безопасност", казва Александров.

След фен регистрация, желаещите да присъстват на мачове ще могат да влизат по-бързо на стадиона, а с издадената карта ще могат да пазаруват.

Снимка: cska.bg

Помислено е и за феновете, които живеят далеч от "Българска армия". ЦСКА ще пусне онлайн платформа за регистрация, но тя задължително трябва да завърши със сканиране на място.

Колко ще струва?

Феновете ще трябва да заплатят еднократна такса от 10 евро за сканирането.

По-късно от клуба ще обявят график, на който това ще се случи и в по-големите градове в страната, за да могат феновете от провинцията да заявят своите фен карти, с които да влязат на стадиона.

Очаква се "Българска армия" да бъде открит през септември.