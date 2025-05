Фенове съблякоха Алекс Петков в Полша! (ВИДЕО)

Шльонск Вроцлав с Алекс Петков и Силвестър Джаспър в състава си официално изпадна от полската Екстракласа преди седмица, а не успяха да спечели последното си домакинство за сезона, завършвайки 1:1 с Ягелония Бялисток.

След края на двубоя във Вроцлав футболистите на домакините отидоха пред сектора с най-крайните си привърженици, откъдето бяха освиркани бурно.

16.05.2025 Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław after match, relegated from ekstraklasa, click for more here: https://t.co/ZoPtEeua0D pic.twitter.com/6IRLJP6AkI