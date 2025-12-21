bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Голът на сезона! Българин наказа вратар от центъра (ВИДЕО)

Тонислав Йорданов с шедьовър от центъра

Голът на сезона! Българин наказа вратар от центъра (ВИДЕО)

Бившият футболист на ЦСКА и Арда Кърджали – Тонислав Йорданов, взриви футболната Унгария с феноменален гол от центъра!

Българинът се превърна в герой за Кишварда, след като донесе победата срещу Дебрецен с шедьовър, който ще се върти дълго по хайлайтите. В 56' Йорданов видя излезлия напред вратар и с безупречен удар от средата на терена го прехвърли хладнокръвно, оставяйки трибуните без дъх.

Привлеченият от Арда играч българин титуляр за Кишварда и остана на терена до 89', когато беше заменен.

С този ценен успех отборът му е шести във временното класиране, докато Дебрецен остава четвърти, но с болезнено поражение след магията на едно българско момче.

