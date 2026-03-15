Левски с шампионска победа в Стара Загора

Левски записа много ценна победа с 1:0 Берое в Стара Загора и дръпна с 9 точки на Лудогорец в битката за титлата в Първа лига, правейки още една крачка към титлата.

Отборът на Хулио Веласкес поведе в 61'. Сула центрира от свободен удар, а Георги Костадинов с глава успя да прати топката във вратата на Жауме Валенс. Капитанът на "сините" не се зарадва на попадението си, тъй като е бивш играч на заралии.

В 13' Факундо Аларкон отне от Вуликич и прати топката във вратата на Вуцов, но попадението не бе зачетено заради фаул на футболиста на Берое срещу новия защитник на Левски.

Преди седмица "сините" биха с 1:0 и Локомотив Пловдив, а кръг по-рано отстъпиха с 0:1 пред Лудогорец в Разград.

Левски е лидер с 62 точки, пред "орлите" - 53 и ЦСКА 1948 - 50. На 19 март Лудогорец е гост на Спартак Варна, на 21 март Левски приема Черно море, а тимът от Бистрица е домакин на Локомотив София.

Четвъртият в класирането ЦСКА и Добруджа играят на 22 март на Националния стадион "Васил Левски" в столицата.

До края на редовния сезон остават 4 кръга.