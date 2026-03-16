Стефка Костадинова се оттегли от БОК. ДПС я издига за депутат

Тя ще води листа в Пловдив-град

Стефка Костадинова се оттегли от БОК. ДПС я издига за депутат
Lap.bg

Бившата световна рекордьорка във високия скок и олимпийска шампионка от Атланта 1996 г. Стефка Костадинова се оттегли Българския олимпийски комитет. 

Това заяви тя самата в изявление до медиите

В него Костадинова, която спореше за поста с Весела Лечева от март 2025 г. насам, казва, че ще предприеме друга инициатива и ще бъде издигната за депутат на предстоящите избори от "Движението за права и свободи". 

Позицията

В позиция, разпространена до медиите Костадинова пише:

"Повече от 20 години съм начело на Българския олимпийски комитет. За това време, заедно с моите приятели и съмишленици, влагайки сърце и душа, свършихме много работа, за да се гордеем като нация с успехите на България на олимпийската сцена. Награда ми бяха единствено българският химн и разветият трибагреник, както и сълзите от радост в очите на стъпилите на почетната стълбичка феноменални наши спортисти. Не съм търсила друго признание, винаги съм поставяла българския спорт над личните си амбиции и не съм предавала нито хората, които са ми гласували доверие, нито интересите на спорта и обществото.

Същевременно вярвам, че човек трябва да извърви с достойнство своя път и ако успее да предаде знанията и опита си, както и да допринесе за развитието на спорта и на България като цяло, то не бива да се колебае да вземе трудни решения. Защото животът ме е научил, че олимпийските медали и световните рекорди са ценни, но по-ценно е младото поколение да расте здраво, да има подходящи условия за спорт и държавата да полага нужните грижи за всяко дете и за всеки спортист. Въпроси, които се решават не от спортистите, нито от Председателя на БОК, а чрез политическа воля и от компетентни хора, на които може да се  разчита.

Водена от това разбиране, за мен настъпва времето да се опитам да бъда полезна на България и в друго качество, като благодаря изключително много на политическа партия „Движение за права и свободи“, която издига кандидатурата ми за народен представител на предстоящите избори. Надявам се да оправдая надеждите и доверието, които ми се гласуват, като олимпийските принципи не ми позволяват повече да заемам поста Председател на БОК.

В тази връзка ще предприема необходимите действия съгласно Устава на БОК и законовата уредба за прекратяване на правомощията ми, като едновременно с това и в интерес на българския спорт, призовавам съществуващите спорове да бъдат решени от страните по тях по начин, който ще позволи Българският олимпийски комитет да продължи да бъде символ на единение и достойна част от световното олимпийско семейство"

Битката за поста

През март 2025 г. бе организиран редовен изборен конгрес за председател на Българския олимпийски комитет. На него Весела Лечева получи повече гласове от Костадинова. 

Изборите и организацията обаче се обжалваха. 7 жалби бяха подадени в съда, като по 4 от тях той се произнесе в полза на Лечева, а по една - в полза на Костадинова. 

По информация на bTV бившата лекоатлетка ще води листата на ДПС-Ново начало в Пловдив - нейния роден град. 

Там водач на листата на формацията на Румен Радев "Прогресивна България" ще бъде друг изявен спортист - бившият капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов.

