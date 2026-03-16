Четвъртият съдия спаси наш тим, закъсал заради... дупка

Левски 2007 благодариха на Даниел Цолов

И преди сме казвали - не подценявайте ниските футболни дивизии! От там често се появяват атрактивни истории, спиращи дъха попадения и любопитни истории. 

Е, днес имаме такава от Северозападната Трета лига. 

Тимът на Левски 2007 г. от град Левски благодари на четвъртия съдия в мача срещу Бдин Видин. Но не заради решение по време на мача, а заради... уменията му на автомобилен механик

Позицията

Левски 2007 гостува на Бдин Видин и загуби с 1:2, като тимът имаше само 11 души в състава

С това обаче не свършват премеждията на гостите. След срещата автобусът им попада в дупка на пътя на входа на Монтана. 

"Вчерашното пътуване на ОФК Левски 2007 от град Левски до Видин и обратно за мача с Бдин не премина никак гладко. На връщане автобусът попадна в голяма дупка преди Монтана, при което автобусът, превозващ тима влезе в авариен режим и двигателят му не искаше да стартира отново.

Останали на пътя в не особено приятното време, съпроводено от тъмнината и студения вятър, играчите и треньорския щаб получиха неочаквана помощ. Тя дойде от четвъртия рефер на двубоя с Бдин Видин Даниел Цолов, който по път за дома забеляза авариралият автобус на Левски и съдейства в рамките на час и половина, докато повредата бъде отстранена", пишат от Левски 2007.

Благодарности

"Ръководството на ОФК Левски 2007 в лицето на президента на клуба Дочко Дочев изразява своята огромна благодарност към рефера Даниел Цолов от град Монтана! Той се притече на помощ на нашия клуб в критичен момент и ни спаси от това да прекараме повече време на студено.", казват от клуба. 

След мача Левски 2007 е на девето място в класирането, а Бдин е трети. Лидер в групата е Академик Свищов. 

монтана дупка бдин видин Левски 2007 Даниел Цолов

