Лапорта остава шеф на Барса. Вижте победния му танц! (ВИДЕО)

Той имаше само един съперник за поста

Жоан Лапорта остава президент на Барселона! При това с огромна преднина пред единствения му конкурент. 

Дългогодишният шеф на клуба си осигури още един мандат и ще бъде начело до 2031 г. Той ръководи Барса в периода 2003-2010, а след това се завърна начело през 2021 г. 

В изборите бизнесменът победи с голяма преднина единствения си съперник Виктор Фонт.

Танцът

Лапорта научи новината за победата сред най-близките си. 

Той отпразнува победата с танц, който бързо завзе интернет пространството. Шампанското, очаквано, също гръмна за победна наздравица. 

Победата

Лапорта получи 66,6% от гласовете, а Фонт - само 30,9%. Останалите гласове бяха невалидни. 114 504 членове на Барселона имаха право да гласуват, като избирателната активност не беше впечатляваща - едва 42,34%

Фонт обеща ново начало за Барселона и смяна на спортните директори, но позицията на Лапорта бе предпочетена. Той спечели гласове с думи за по-голям бюджет - и за футболния, и за баскетболния тим. 

Своят глас в изборите дадоха Рафиня, Педри, Дани Олмо, Гави, Роналд Араухо, Фермин Лопес, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Марк Касадо и Марк Бернал, както и треньорът Ханзи Флик.

"Това е фантастична победа. Тя ни дава огромна сила и ни прави неудържими. Предстоящите години ще бъдат вълнуващи, сигурен съм, че ще бъдат едни от най-добрите в живота ни", каза Лапорта след победата.

 
