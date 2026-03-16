Баскетбол

Баскетболистките тръгнаха за Черна гора. "Направихме малка стъпка към голямата цел" (ВИДЕО)

Гледайте мача пряко на платформата VOYO.BG на 17 март

След като свършиха важната работа вкъщи и постигнаха две победи - над Азербайджан и Украйна в Пловдив, родните баскетболистки тръгнаха за Черна гора. Но не за почивка!

На брега на Адриатическо море, в град Бар, "лъвиците" на Таня Гатева ще гостуват на Черна гора в последен мач от първата фаза на квалификациите за европейското първенство през 2027 г. 

Днес, след двете победи в Пловдив, които им осигуриха участие в следващата фаза, те тръгнаха за Белград, откъдето ще се прехвърлят в Черна гора.

Мача може да гледате пряко на платформата VOYO.BG на 17 март от 18:00 ч. българско време.

Вдъхновени

"Отиваме в Черна гора за не по-малко това, което свършихме в Пловдив в двата мача и се надяваме да се поздравим с победата. Имаше малко време да се порадваме на малкия успех, който постигнахме, но това е една много малка стъпка към голямата цел, към която сме се запътили. Така че фокус върху следващия мач. Отборът на Черна гора е доста добър, качествен. Изобщо няма да ги подценяваме. И знаем, че отиваме там да играем много тежък мач, особено на техен терен и изобщо няма да е лесен", каза на летище "Васил Левски" Гергана Иванова.

Тя не пропусна да благодари на пловдивската публика, която пламенно подкрепяше тима в предишните две срещи. 

"Много се радвам, че успяха толкова много хора да дойдат да ни подкрепят на мачовете в Пловдив. Беше изключително хубава атмосфера в залата, за което им благодаря"

По-голямата цел: Момичетата, които накараха Пловдив да живее с баскетбола (ВИДЕО)

Исканата победа

Помощникът на селекционера Таня Гатева - Мануел Марков, заяви ясно голямата цел - шеста победа в групата.

"Нямаме нужда от допълнителна мотивация. Целият отбор иска да завърши квалификационната група с още една победа и мисля, че трябва това да се случи. Нямахме много време за еуфория. Вървим си по план. Вчера беше ден за възстановяване. Вече от днес се готвим за мача с Черна гора, който няма да е лек със сигурност. Видяхте, че отборът е доста солиден и на мача в Ботевград. Имаме едно по-дълго пътуване, след което вече две тренировки, в които трябва да се подготвим и да излезем по най-добрия начин", заяви той.

През ноември в Ботевград "лъвиците" победиха този съперник с 66:62. 

На 17 март може да стискате палци за женския национален отбор на България срещу Черна гора, като гледате пряко мача на платформата VOYO.BG от 18:00 ч.

Там ще намерите и епизодите от поредицата ни "Баскетболни дневници", посветена на силните жени в баскетболните зали! Очаквайте съвсем скоро още от техните истории! 

