Око-Флекс ритал играчки из хола, обидил 8-годишно момиче (ВИДЕО)

За повечето деца новата играчка е подарък, който биха ценили много, но Армстронг Око-Флекс от ранна възраст показва други желания. "Когато беше на 3 години, винаги намираше нещо в хола и започваше да го рита", разказва баща му Реджиналд. "Купувам му хубава играчка, заинтригуван е от нея известно време и след това я слага на земята и почва да я рита. Леле, колко много играчки му бях купил... В един момент осъзнах, че явно е време да вземем топка".

Баща му решава на 5-годишна възраст да го запише да тренира, но се сблъска с друг проблем: няма подходящ екип за толкова малко дете и с подобна физика. "Знаете ли, че първият човек, който каза, че сина ми е добър футболист, беше моят хазяин?", споделя още Реджиналд.

Именно бащата на Око-Флекс емигрира от Нигерия в Република Ирландия на 20 години. Предава своята религиозност на настоящия футболист на Левски и обещава на себе си да не лишава сина си от нищо.

Съотборник на Букайо Сака

Армстронг Око-Флекс стартира в академията "Толка Роувърс", а впоследствие е забелязан от скаута на Арсенал Лиъм Брейди. Подписва с "топчиите" през 2013 година. Играе редом до Букайо Сака и получава възможност за стипендия през 2018 г., но я отказва, за да подпечата преминаването си в Селтик.

Трите му години в Глазгоу водят само до две участия в първия отбор - срещу Хибърниън и Ливингстън за общо 39 минути. В интервю за Селтик ТВ описва баща си като най-голямото влияние в живота си и като човека, който го подтиква да се развива. От баща му е останало мотото "Най-доброто предстои".

Майка му Юнис има различен поглед над футболните му амбиции, но с времето забелязва, че интересът към сина й е сериозен. В този момент му напомня: "Влизаш във възраст, в която трябва да поправиш или купиш всички неща, които си счупил." Имахме големи стерео колони, които взимаше и почваше да рита. Имахме и малък телевизор, който буташе, за да има повече място за футбол. "Това ще трябва да го поправяш", спомня си майката на Око-Флекс.

Повиквателни за Англия

Следва трансфер и Уест Хем. Прави дебюта си за "чуковете" през август 2022 г., когато влиза като резерва при успеха в Лигата на конференциите срещу Виборг. Така и не записва минути във Висшата лига. През 2023 г. взима решението да напусне отбора, тъй като играе основно за дубъла.

Следва наем в Суонзи и трансфер в Цюрих. Преминава в Ботев Пловдив и на 25 август е представен като футболист на клуба. Вкарва 7 гола в 15 мача за първенство и Купата на България.

Получава повиквателна за националния отбор на Англия до 15 години, след това взима участие и в U16 и U17, но през 2019 г. сменя селекцията с тази на Република Ирландия.

Качествено, но евтино

Има и един скандал с Армстронг Око-Флекс. Когато е на 18 години и в редиците на Селтик, прави видео на живо в Инстаграм и кани последователите си за забавни разговори. Включва се 8-годишно момиченце, което разказва виц. Тогава обаче идва и жаргонна дума. "Това момиче беше готино. Тя изглежда от тези, които като порасне, ще стане "пенг", казва Око-Флекс. Думата peng описва нещо като висококачествeно, но евтино.

Феновете на Селтик реагират гневно и подканват клуба да освободи Око-Флекс. "Трябва да си ходи, няма как да каже такова нещо и да остане тук", "Око-Флекс е приключил със Селтик." "Детелините" правят вътрешно разследване, което приключва без наказание.

Името на Око-Флекс е попадало в заглавията и заради расизъм срещу него. Живите му включвания в социалните мрежи водят до расистки изблици на последователи, заради което ограничава тези си изяви в онлайн пространството.

Днес Армстронг е в центъра на нов скандал, който разтресе българския футбол. Левски вече го представи като ново попълнение, Ботев Пловдив плаши с последствия. Какво ли още предстои?