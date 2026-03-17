В търсене на съвършенството: Къде да гледате България - Черна гора днес?

Важен ден за самочувствието на женския национален отбор по баскетбол на България!

Момичетата на селекционера Таня Гатева ще гостуват на Черна гора в последна среща от първия етап на квалификациите за европейското първенство по баскетбол.

Мачът е в град Бар - разположен на крайбрежието на Адриатическо море и е шести за тима ни, който вече си осигури място в следващия етап на пресявките.

Къде да гледате?

Срещата е днес, 17 март.

Началният час е 18:00 ч. българско време.

Единственото място, на което ще бъде излъчена, е онлайн платформата ни VOYO.BG.

Може да следите развоя на мача и на нашия сайт btvsport.bg в реално време.

Без грешка

"Лъвиците" на Таня Гатева могат да се похвалят с 5 победи до момента.

За мястото си на ЕвроБаскет те победиха по два пъти Украйна и Азербайджан.

Срещу Черна гора българките играха през ноември в Ботевград. Тогава мачът беше труден, но все пак постигнаха победа с 66:62.

Въпреки че вече свършиха основната част от работата си, момичетата са категорични, че искат съвършен актив след мача в Бар.

"Това е една много малка стъпка към голямата цел, към която сме се запътили. Така че фокус върху следващия мач. Отборът на Черна гора е доста добър, качествен. Изобщо няма да ги подценяваме. И знаем, че отиваме там да играем много тежък мач, особено на техен терен и изобщо няма да е лесен", каза на летище "Васил Левски" Гергана Иванова.

Форматът

Какво следва след първия етап?

Напред към квалификациите продължават по два отбора от група. Те ще бъдат разпределени в нови шест групи, от които за шампионата ще се класират само първите два тима. Срещите от този етап ще се играят през ноември 2026 и февруари 2027 г.

Единствените сигурни участници на европейското са четирите домакини - Финландия, Швеция, Белгия, Литва.

България е европейски шампион от 1958 г. и в актива си има 5 сребърни и 4 бронзови медала. Последният е за третото място от шампионата пред 1989 г.

Женският национален отбор не е играл на европейско първенство от 1993 г., когато бе шести в крайното класиране.

