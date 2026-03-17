Григор Димитров започва срещу кошмарен белгиец в Маями

Григор Димитров научи името на първия си съперник за турнира в Маями. Родният тенисист ще има втора среща в кариерата с белгиец, който вгорчи завръщането му на корта след тежката контузия през миналия сезон.
В първия кръг Димитров ще играе с Рафаел Колиньон.
Това ще бъде втори мач за тях.
През януари двамата играха един срещу друг във втория кръг на Откритото първенство на Австралия. Тогава белгиецът победи със 7:6(1), 6:3.
Това бе и първият им сблъсък един срещу друг.
След мача Колиньон заяви, че да играе срещу българина е било голяма чест. "Гледал съм го по телевизията, когато бях дете, а днес имах привилегията да споделя корта с него. Това е момент, за който съм безкрайно благодарен", сподели 24-годишният бразилец.
При успех срещу първия си съперник, Григор ще срещне 13-ия поставен - Флавио Коболи от Италия.
Това е 15-о участие на българина на турнира в Маями. Той направи силни резултати през миналите години.
Димитров достигна полуфинал през 2025 г. и отпадна от Новак Джокович. Година по-рано пък беше финалист, като загуби от Яник Синер.