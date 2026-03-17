Тенис

Григор Димитров започва срещу кошмарен белгиец в Маями

Двамата играха само преди два месеца

Григор Димитров научи името на първия си съперник за турнира в Маями. Родният тенисист ще има втора среща в кариерата с белгиец, който вгорчи завръщането му на корта след тежката контузия през миналия сезон. 

В първия кръг Димитров ще играе с Рафаел Колиньон

Това ще бъде втори мач за тях. 

Един срещу друг

През януари двамата играха един срещу друг във втория кръг на Откритото първенство на Австралия. Тогава белгиецът победи със 7:6(1), 6:3. 

Това бе и първият им сблъсък един срещу друг. 

След мача Колиньон заяви, че да играе срещу българина е било голяма чест. "Гледал съм го по телевизията, когато бях дете, а днес имах привилегията да споделя корта с него. Това е момент, за който съм безкрайно благодарен", сподели 24-годишният бразилец.

Димитров в Маями

При успех срещу първия си съперник, Григор ще срещне 13-ия поставен - Флавио Коболи от Италия.

Това е 15-о участие на българина на турнира в Маями. Той направи силни резултати през миналите години. 

Димитров достигна полуфинал през 2025 г. и отпадна от Новак Джокович. Година по-рано пък беше финалист, като загуби от Яник Синер.

тенис григор димитров маями Рафаел Колиньон

