От Разград до „Селесао“: Игор Тиаго е сред избраниците на Карло Анчелоти!

Селекционерът на бразилския национален отбор Карло Анчелоти обяви списъка с футболисти за предстоящите приятелски срещи на Бразилия срещу Франция и Хърватия.

Сред повиканите личи и името на бившия нападател на Лудогорец Игор Тиаго.

Контролите ще се изиграят на 26 и 31 март и ще бъдат последните преди обявяването на окончателния състав за световното първенство. За част от играчите тези двубои ще са решаващи в битката за място в тима за Мондиал 2026.

Един от най-любопитните избори в селекцията е именно Тиаго, който в момента е футболист на Брентфорд. Има 18 гола от началото на сезона във Висшата лига.

Списъкът на Бразилия

Вратари:

Алисон Бекер (Ливърпул)

Бенто Матеус (Ал Насър)

Едерсон (Фенербахче)

Защитници:

Алекс Сандро (Фламенго)

Бремер (Ювентус)

Данило Луис да Силва (Фламенго)

Дъглас Сантос (Зенит Санкт Петербург)

Габриел Магаляеш (Арсенал)

Рожер Ибаниес (Ал Ахли)

Лео Перейра (Фламенго)

Маркиньос (Пари Сен Жермен)

Уесли (Рома)

Полузащитници:

Андрей Сантос (Челси),

Каземиро (Манчестър Юнайтед)

Данило (Ботафого)

Фабиньо (Ал Итихад)

Габриел Сара (Галатасарай)

Нападатели:

Ендрик (Лион)

Габриел Мартинели (Арсенал)

Игор Тиаго (Брентфорд)

Жоао Педро (Челси)

Луис Енрике (Зенит Санкт Петербург)

Матеуш Куня (Манчестър Юнайтед)

Рафиня (Барселона)

Раян (Борнемут)

Винисиус (Реал Мадрид)

Сред по-големите отсъстващи са Едер Милитао и Бруно Гимараеш, а извън състава остават още Родриго, Кайо Енрике и Вандерсон.

След мартенските контроли бразилците ще имат още няколко проверки преди Мондиала – срещу Панама национален отбор по футбол на легендарния "Маракана" в Рио де Жанейро, както и срещу Египет национален отбор по футбол в Кливланд.