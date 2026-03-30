Купата е наша - бихме Индонезия с 1:0!

България би Индонезия с 1:0 във финала на турнира FIFA Серии в Джакарта.

Това бе втори мач за възпитаниците на Александър Димитров на терена, след като преди дни в полуфинал те победиха Соломоновите острови с 10:2.

Срещата с Индонезия определи шампионът на турнира, а единственият гол в мача отбеляза в 37' Марин Петков от дузпа. Нарушението беше отсъдено заради събаряне на Здравко Димитров в наказателното поле от страна на защитника на Борусия Мьонхенгладбах Кевин Дикс.

Успехът обаче дойде с огромна доза късмет. България откри при първата си по-сериозна атака, а след почивката домакините наложиха много силен натиск.

Два пъти момчетата от Джакарта удариха греди, а вратарят ни Димитър Митов, страж на Абърдийн, спаси всичко, което можа.

"Лъвовете" са в серия от три поредни успеха. Преди турнето в Индонезия спечелихме с 2:1 срещу Грузия в квалификация за световното първенство.

