bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Купата е наша - бихме Индонезия с 1:0!

Единственият гол вкара Марин Петков от дузпа

България би Индонезия с 1:0 във финала на турнира FIFA Серии в Джакарта. 

Това бе втори мач за възпитаниците на Александър Димитров на терена, след като преди дни в полуфинал те победиха Соломоновите острови с 10:2. 

Срещата с Индонезия определи шампионът на турнира, а единственият гол в мача отбеляза в 37' Марин Петков от дузпа. Нарушението беше отсъдено заради събаряне на Здравко Димитров в наказателното поле от страна на защитника на Борусия Мьонхенгладбах Кевин Дикс.

Успехът обаче дойде с огромна доза късмет. България откри при първата си по-сериозна атака, а след почивката домакините наложиха много силен натиск.

Два пъти момчетата от Джакарта удариха греди, а вратарят ни Димитър Митов, страж на Абърдийн, спаси всичко, което можа.

"Лъвовете" са в серия от три поредни успеха. Преди турнето в Индонезия спечелихме с 2:1 срещу Грузия в квалификация за световното първенство.

Тагове:

България индонезия победа трофей дузпа

Най - важното

Златна Ева Брезалиева!

След половин век чакане: България вдигна трофей №4

Три кучета нападнаха лекоатлетка (СНИМКИ)

Наско Сираков: Няма преговори, няма банкови гаранции

Весела Лечева: Вярвам, че Стефка Костадинова ще намери пътя

Последни новини

Новият национален герой? Кими Антонели променя правилата на играта

След половин век чакане: България вдигна трофей №4

Златна Ева Брезалиева!

Три кучета нападнаха лекоатлетка (СНИМКИ)

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV