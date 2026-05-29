Левски набеляза национал на Мадагаскар

Централният защитник има френски паспорт

Левски набеляза мадагаскарски национал. "Сините" проявяват интерес към централния защитник на сръбския Радник Сурдулица Сандро Тремуле, пишат от Africasoccer.com.

26-годишният бранител има и френски паспорт, тъй като е роден в Сет. Така, ако бъде привлечен, няма да заема място на футболист извън Европейски съюз.

Тремуле има договор с Радник до лятото на следващата година. Transfermarkt го оценява на 250 хил. евро. През изминалия сезон има 1 гол в 31 мача.

Шестият мадагаскарец в Първа лига?

Мадагаскарецът може да действа и като ляв бек. Носил е екипите още на Льо Крес, Нарбон, Ван, родния си Сет, белгийския Серен и арменския Арарат Ереван. Тремуле е записал 9 мача за страната си.

Два клуба от Източна Европа следят Тремуле, като не се разкрива кой е конкурентът на Левски за подписа му.

През Първа лига вече минаха петима мадагаскарци - Абел Анисе, Йохан Н'зи, Николас Фонтен, Тома Фонтен и Тиерно Милимоно. Следа остави единствено Анисе, който отбеляза 31 попадения и направи 20 асистенции в 194 за Берое, Черноморец, ЦСКА, Ботев Пловдив и Лудогорец.

