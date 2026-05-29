България продължава да води на европейското във Варна

Стилияна Николова се класира за 4 финала, Ева Брезалиева за 3

Отлично начало за България на европейското първенство по художествена гимнастика, домакин на което е Варна. Страната ни продължава да води в отборната надпревара, като Стилияна Николова се класира за 4 финала на отделните уреди, а Ева Брезалиева - за 3.

Стилияна Николова се нареди на трето място със сбор от 87.200, а Ева Брезалиева е седма с 84.800 в квалификациите за финала на индивидуалния многобой. За него се класират първите 20 гимнастички като се вземат трите най-високи оценки на всяка гимнастичка. 

Първа е олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 87.300 точки, пред София Рафаели (Италия) с 87.300.

При нов формат

Състезанието е с нов формат, според който на финала за многобоя първите 20  гимнастички утре ще играят съчетания с обръч и топка, а след това първите десет ще намерят място в т.нар. супер финал и само те ще играят  с бухалки и с лента. Останалите ще приключат участието си след първата фаза. Абсолютната европейска шампионка ще бъде определена от десетката в супер финала и ще  се вземат и четирите оценки на всяка гимнастичка.

На финалите в неделя Стилияна Николова ще играе на всичките четири уреда, а Ева Брезалиева - на обръч, топка и лента. Николова се класира на финала на обръч с четвърти резултат 29.100, а Брезалиева с осма оценка 28.450. На топка Николова е с първи резултат 28.300, а Брезалиева е с четвърти 27.950, на бухалки оценката на Николова е най-висока 29.800 точки, а само 50 хилядни разделиха Брезалиева от участие на финала - 28.400. На лента Николова намери място във финала с пети резултат 28.150, а Ева е седма на уреда - 27.700.

В отборната надпревара България е водач във временното класиране с 227.850, пред тимовете на Италия с 224.350 и на Израел с 221.300. Тук се сумират резултатите на индивидуалните гимнастички - осем съчетания плюс двете изигравания на ансамбъла от квалификациите. Така на базата на този общ сбор се определя отборен европейски шампион.

Европейското първенство е квалификация за Световното. Първите 12 отбора имат право да участват на Световното първенство с пълни отбори, а останалите държави - с по една гимнастичка. 

