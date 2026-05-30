Статистиката, която плаши Арсенал (АНКЕТА)

Когато най-силните отбори на Англия и Франция се изправят един срещу друг във финала на Шампионската лига тази вечер, футболните фенове ще станат свидетели на грандиозен завършек на един дълъг и изтощителен сезон.

Сблъсъкът на „Пушкаш Арена“ в Будапеща ще бъде 63-ият официален мач за Арсенал през кампанията – впечатляваща цифра за тим, който до началото на април беше в битката за четири различни трофея. За ПСЖ това ще бъде 56-ият двубой за сезона, без да се включват седемте срещи от Световното клубно първенство през миналото лято.

На фона на наближаващото световно първенство, най-големите звезди на двата отбора практически нямат време за възстановяване. Въпреки това, статистиката показва, че именно футболистите на ПСЖ ще излязат на терена в по-добро физическо състояние.

Кой е играл повече?

Луис Енрике умело управляваше натоварването на своите основни играчи през сезона, като често им предоставяше почивка в двубоите от Лига 1. Това беше възможно благодарение на по-малкия вътрешен натиск в първенството и впечатляващата дълбочина на състава, изграден с финансовата мощ на катарските собственици на клуба.

Пътят на парижани до финала също се оказа по-дълъг. След като завършиха едва на 11-о място в основната фаза на турнира, те трябваше да изиграят общо 16 мача в Шампионската лига, включително елиминационен плейоф срещу Монако. За сравнение, Арсенал достигна до финала след 14 срещи.

6726 минути

Въпреки това, истинската разлика се крие в натоварването на водещите фигури. Играчите, които стартираха в полуфиналните реванши на двата отбора, показват красноречива статистика: титулярният състав на Микел Артета е натрупал цели 6726 минути повече игрово време в първенството през сезона в сравнение със своите съперници от Париж.

Във финал, където всяка секунда и всяко решение могат да се окажат решаващи, свежестта на състава може да се превърне в ключов фактор по пътя към най-ценния клубен трофей в европейския футбол.

