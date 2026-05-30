След 12 години мълчание: Говори човекът, спасил Михаел Шумахер

Какво е видял след трагедията?

Почти 13 години след драматичния инцидент, променил завинаги живота на Михаел Шумахер, един от хората, участвали в спасителната операция, разкрива неизвестни досега подробности от онзи съдбоносен ден във Френските Алпи.

На 29 декември 2013 г. светът на моторните спортове замръзна. Седемкратен световен шампион във Формула 1 претърпя тежък инцидент по време на ски ваканция в курорта Мерибел.

Оттогава насам семейството му пази здравословното му състояние далеч от общественото внимание, а информацията за него остава изключително оскъдна.

Днес за първи път публично говори Яник Дайнезе – пилотът на хеликоптера, който транспортира Шумахер до болницата в Гренобъл.

Мисия под огромно напрежение

По това време той работи за специализирана компания за въздушна медицинска помощ и планинско спасяване. Когато екипът получава сигнал за тежко пострадал скиор, никой не подозира, че става дума за една от най-големите спортни икони на съвремието.

На 29 декември Дайнезе е на смяна. Секунди преди излитането за Мерибел спасителите разбират кого трябва да евакуират. Веднага са предприети извънредни мерки за сигурност – камерите и записващата техника са премахнати, а районът е строго охраняван, за да не се допусне изтичане на кадри от мястото на инцидента.

„Опитвах се да възприемам ситуацията като всяка друга спасителна операция. Но няма как да пренебрегнеш факта, че превозваш човек, когото милиони хора по света смятат за легенда“, споделя Дайнезе.

Полетът до болницата продължава около 25 минути, а медицинският екип вече очаква пациента в пълна готовност.

Няколко дни по-късно пилотът отново посещава болницата по служебен ангажимент. Именно тогава осъзнава колко огромен е общественият отзвук.

„Бях изумен. Навсякъде имаше хора, телевизионни екипи, знамена и автобуси. Болничният комплекс изглеждаше като сцена от състезателен уикенд във Формула 1“, спомня си той пред френския вестник L'Équipe.

Въпреки че е бил пряк участник в спасителната акция, Дайнезе запазва пълно мълчание повече от 12 години. По собствените му думи не е желаел да се превръща в част от медийния шум около случая.

„Не исках да говоря пред медиите, за да си нямам проблеми. Все пак нямам същите адвокати като семейство Шумахер!“, шегува се Дайнезе, който днес работи като пилот към френската Гражданска защита във военновъздушната база в Гренобъл.

Живот далеч от светлината на прожекторите

След близо шест месеца лечение и период в изкуствена кома, Шумахер е преместен в домашна среда, адаптирана за специализирани медицински грижи. Оттогава той живее под постоянните грижи на съпругата си Корина и най-близките членове на семейството.

Публичните информации за състоянието му са изключително ограничени. Според публикации в, германската легенда се придвижва с инвалидна количка и има ограничен контакт с външния свят.

Хора от близкото му обкръжение твърдят, че той реагира на част от случващото се около него, но реалното му състояние остава известно само на тесен кръг доверени хора.

