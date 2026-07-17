БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Куриозен гол за старт на новото първенство Спартак Варна и ЦСКА приключиха при 2:2

Спартак 1918 Варна и ЦСКА 1948 завършиха 2:2 в откриващия мач на новото първенство. А първият гол за сезона се оказа изключително куриозен.

Домакините поведоха с 2:0 през първата част, но гостите успяха да стигнат до точката след попадения през второто полувреме.

По инициатива на Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига преди двубоя бе изпълнен Националният химн на Република България – символ на уважение към страната и официалния старт на новия футболен сезон. Преди първия съдийски сигнал с едноминутно мълчание бе почетена паметта на двете деца от школата на Славия, загинали трагично при тежка катастрофа.

Първата ситуация в мача бе за домакините в 7-ата минута когато Ангел Грънчов стреля опасно, но неточно. В 10-ата минута при контраатака на Спартак 1918 Варна топката достигна до Георг Стояновски, който напредна и стреля, но топката премина встрани от вратата.

От центъра

В 13-ата минута домакините откриха резултата. Егор Пархоменко сбърка при подаване в половината на варненския тим, Георг Стояновски открадна топката и стреля от централната линия на терена. Вратарят на ЦСКА 1948 Петър Маринов не се ориентира в наказателното си поле и топката влезе във вратата за 1:0.

В 16-ата минута вратарят Пламен Илиев спаси опасен удар с глава на Хосе Мартинес от гостите. В 18-ата минута Жота Лопес стреля с глава, но за късмет на ЦСКА 1948 топката се отби в гредата. Секунди по-късно Пламен Илиев спаси опасен удар на Флориан Кребс. В 45-ата минута Джоуи Читоку бе изведен от Георг Спартански отдясно в наказателното поле на гостите и с топовен изстрел вкара за 2:0 за Спартак 1918 Варна.

В 45+3 минута на първата част Мамаду Диало овладя топката на гърди в наказателното поле на домакините и стреля, но ударът му бе слаб и вратарят Пламен Илиев улови.

Частичен обрат

В 46-ата гостите имаха претенции за дузпа за нарушение на Джоуи Читоку срещу Хосе Мартинес. В 49-ата минута след проверка с ВАР (система за видеоповторение в полза на съдиите) главният съдия Любослав Любомиров отсъди дузпа, а в 51-ата минута Мамаду Диало беше точен от бялата точка и намали резултата 1:2. В 60-ата минута Борислав Цонев стреля от дистанция, но ударът му бе слаб и вратарят на домакините Пламен Илиев улови топката.

В 63-ата минута след центриране в наказателното поле на ЦСКА 1948 топката стигна до Жота Лопес, който стреля от десетина метра по диагонал отдясно, но много неточно. В 69-ата минута Жота Лопес навлезе в наказателното поле на гостите и пусна пас към нахлуващия Деян Лозев, който стреля, но вратарят Петър Маринов улови топката.

В 77-ата минута ЦСКА 1948 изравни резултата. След пробив отдясно топката бе върната към Мамаду Диало, който не шутира, а пусна топката към Фредерик Масиел, който с удар по диагонал отдясно изравни резултата – 2:2.

В 84-ата минута гол на Хосе Мартинес от гостите, след проверка с ВАР не беше зачетен. В 90-ата минута Герог Стояновски можеше да донесе победата на домакините, но след удара му топката премина на сантиметри страни от вратата.