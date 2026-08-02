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С червен картон Лудогорец удържа срещу Ботев Враца

Разградчани не допуснаха грешка в първенството

С червен картон Лудогорец удържа срещу Ботев Враца
 Снимка: Lap.bg

Лудогорец победи Ботев Враца с 2:1 в третия кръг на Първа лига у нас и остава безгрешен, но на второ място в класирането.

Разградчани изиграха отлично първо полувреме, но пред второто гостите натиснаха съперника си.

В резултат на това "орлите" доиграха последните минути на мача с човек по-малко след червения картон на Емерсон Родригес.

Мачът

Срещата беше първа за Лудогорец след отпадането от битката за място в Лигата на конференциите срещу Апоел Тел Авив.

Снимка: Lap.bg

Натискът на домакините в крайна сметка доведе до първото попадение в 22-рата минута, дело на Бърнард Текпетей, който се ориентира най-добре след удар с глава на капитана на разградчани Ивайло Чочев, който принуди вратаря Марин Орлинов да спаси. Избитата топка падна пред главата на Текпетей, който от близко разстояние прати топката в мрежата на Ботев.

До края на полувремето играчите на Лудогорец създадоха още няколко опасни положения.

В добавеното време на първата част разградчани удвоиха преднината си чрез Руан Крус, който при третия си опит в рамките на десет минути, този път не сгреши.

На полувремето наставникът на гостите Тодор Симов прибегна към смените, заменяйки двама от офанзивните си футболисти - Даниел Генов и Касим Хаджи, с Мартин Смоленски и Преслав Боруков.

Врачани бяха по-опасният от двата тима през втората част, а нападенията им дадоха резултат, когато в 72-рата минута Преслав Боруков получи центриране от Мартин Смоленски и отправи точен удар с глава към вратата на Хенрик Бонман, който не успя да реагира.

Домакините трябваше да доиграят срещата под напрежение, след като в 84-вата минута полузащитникът Емерсон Родригес влезе с бутоните в крака на централния защитник на врачани Милен Стоев. Първоначално съдията даде единствено жълт картон, но преразглеждане на ситуацията със системата за видеоарбитраж (ВАР) доведе до промяна в картона и Родригес беше изгонен с директен червен, оставяйки тима си с човек по-малко.

Снимка: Lap.bg

В десетте оставащи минути, включително четирите добавени от съдията, Ботев не успя да стигне до изравнителен гол и Лудогорец спечели ценни три точки, с които се изравни с Левски на върха на класирането.

Класирането

Само Лудогорец и Левски са без грешка в Първа лига до този мач.

Шампионите от миналия сезон водят, тъй като имат по-добра голова разлика след три мача.

Ботев Враца е седми с победа, равенство и загуба до момента.

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