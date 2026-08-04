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Отново българин ще играе във Валядолид

Вратарят Стефан Михайлов с първи професионален договор

Отново българин ще играе във Валядолид
 

18-годишният вратар Стефан Михайлов подписа първия си професионален договор с втородивизионния испански тим Реал Валядолид, който до май 2025 г. беше собственост на бразилския феномен Роналдо.

Младежът се присъедини в редиците на отбора от столичния Национал, където тренираше при Владимир Лилов и Георги Христов.

Футболистът започва своята кариера в БМ Спорт, където играе от 2013 до 2015 г., след което преминава в Царско село до 2016 г. и продължава в Национал.

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Валядолид е двукратен носител на Купата на краля. Тимът е определен за 13-ия най-добър отбор в историята на испанския футбол със своите 45 сезона в Ла Лига.

Трима българи са защитавали цветовете на отбора. Златко Янков през 1992 г. и Владимир Манчев през сезон 2006/07. Един мач за отбора има и Борислав Станков.

Доскорошният мажоритарен собственик на клуба - Роналдо Назарио- притежаваше 51% от дяловете в клуба, но заради незадоволителни резултати през годините феновете призоваха легендата на световния футбол да продаде собствеността си и да се оттегли от клуба.

След серия от бойкоти от страна на феновете, двукратният носител на "Златната топка" и двукратен световен шампион реши да се раздели акциите си на северноамериканска инвестиционна фирма.

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Автор: Кристияна Христова

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