Лечева: Не искам да слагам черно-бяла снимка, Боби беше цветен

"Днес не искам да слагам черно-бяла снимка, защото Боби беше цветен в живота". Това написа в социалните мрежи председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева.

Едно от големите имена в славното ни спортно поколение, към което принадлежи и Борислав Михайлов, пожела да го изпрати по небесния му път с цветен кадър.

"Почина Боби Михайлов - капитан на националния отбор по футбол и президент на Българския футболен съюз. Михайлов беше един от най-добрите вратари в историята на българския футбол, а милиони сънародници свързват кариерата му с онова паметно американско лято - Мондиал 1994 в САЩ", написа Лечева.

"Борислав Михайлов управлява БФС най-дълго в историята - 16 години. Той е носител на Орден "Стара планина" I степен и почетен гражданин на София"

"Днес не искам да слагам черно-бяла снимка, защото Боби беше цветен в живота си."Съболезнования на семейството и близките. Днес българският футбол и спорт скърбят.", добави Лечева.

Сбогом, Капитане!

Легендата на българския футбол Борислав Михайлов почина тази сутрин. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

Дългогодишният президент на БФС не успя да се възстанови въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал. Той напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.

Михайлов е сред най-значимите фигури в българския футбол със 102 мача за националния отбор. С основен принос за успехите на златното поколение, спечелило бронзовите медали от световното първенство в САЩ през 1994 г.

Трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски. Футболист на годината за 1986-а.

След осем сезона за Левски преминава в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България с екипа на Ботев Пловдив. Следват престои в английския Рединг и Славия. Завършва кариерата си в швейцарския Цюрих.

От 2000 г. е член на Изпълнителния комитет на БФС. По-късно става и първи вицепрезидент. През 2005 г. е избран за президент на Централата и остава на поста до 2023 г.