И лентата на Стилияна Николова е сребърна!

Втори сребърен медал от европейско първенство само в рамките на няколко часа за Стилияна Николова!

След като спечели титлата на бухалки, тя прибави към колекцията си и отличие за второ място за съчетанието с лента!

Така Николова завършва 42-ото издание на европейското първенство с 5 отличия!

Лентата

Стилияна показа изключително трудна и динамична композиция.

Тя допусна лека неточност в началото, а оценката ѝ е 28,750 точки.

Шампионка на лента е златната медалистка от олимпийските игри в Париж Дария Варфоломеев, която заслужи впечатляващата оценка от 30,000 точки!

Трета в класирането е Мария Борисова от Русия с 28,400 точки.

Другата българска представителка във финала с лента - Ева Брезалиева, е шеста с оценка 27,000 точки.

Медалите на Стилияна

От европейското първенство във Варна Николова си тръгва с два златни медала - на бухалки и в отборната надпревара.

Тя спечели още сребро в многобоя и за съчетанието си с топка.

Днес, 31 май, остава само още едно българско съчетание. Ансамбълът ще играе с 5 топки.