Денят дойде: Шумахер каза "Да!" на годеника си Етиен!

Сватба в семейство Шумахер!

Братът на седемкратния шампион във Формула 1 Михаел Шумахер - Ралф, сключи брак със своята половинка Етиен.

Преди 2 години двамата изненадаха всички с признанието, че Шумахер е гей, след като се разведе със съпругата си Кора, с която имат син.

Церемонията

Сватбата на двойката се състоя в Сен Тропе и бе заснета детайлно от телевизионни камери.

Тя ще бъде излъчена скоро в ефир, като ще е кулминацията на 4-сериен филм за отношенията на Ралф и Етиен.

На церемонията двойката бяха в еднакви костюми в тъмносин цвят и със светлосини вратовръзки.

Те бяха придружени от най-близките си, а самата сватба е само началото на тридневно тържество, на което се очаква да присъстват семейството на Михаел и баща им Ролф.

Любовта

Ралф Шумахер призна, че е гей изненадващо и разкри, че с 14 години по-младият Етиен е първата му връзка с мъж.

Младоженецът, който направи успешна кариера на пилот от Формула 1 и кара за Джордан, Уилямс и Тойота (1997-2007) като брат си, получи подкрепа от сина си и цялото семейство, които приеха с отворени обятия партньора му.

Проблем имаше само с бившата му съпруга Кора, която заяви, че се чувства предадена от него.