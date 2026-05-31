Денят дойде: Шумахер каза "Да!" на годеника си Етиен!

Двамата бяха в еднакви костюми, а церемонията ще се излъчи по телевизията

Братът на седемкратния шампион във Формула 1 Михаел Шумахер - Ралф, сключи брак със своята половинка Етиен. 

Преди 2 години двамата изненадаха всички с признанието, че Шумахер е гей, след като се разведе със съпругата си Кора, с която имат син. 

Церемонията

Сватбата на двойката се състоя в Сен Тропе и бе заснета детайлно от телевизионни камери. 

Тя ще бъде излъчена скоро в ефир, като ще е кулминацията на 4-сериен филм за отношенията на Ралф и Етиен. 

На церемонията двойката бяха в еднакви костюми в тъмносин цвят и със светлосини вратовръзки. 

Те бяха придружени от най-близките си, а самата сватба е само началото на тридневно тържество, на което се очаква да присъстват семейството на Михаел и баща им Ролф.

Любовта

Ралф Шумахер призна, че е гей изненадващо и разкри, че с 14 години по-младият Етиен е първата му връзка с мъж. 

Снимка: Facebook/Instagram

Младоженецът, който направи успешна кариера на пилот от Формула 1 и кара за Джордан, Уилямс и Тойота (1997-2007) като брат си, получи подкрепа от сина си и цялото семейство, които приеха с отворени обятия партньора му. 

Проблем имаше само с бившата му съпруга Кора, която заяви, че се чувства предадена от него. 

Бившата съпруга на Шумахер: Няма да си сменя името!
