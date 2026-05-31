Денят дойде: Шумахер каза "Да!" на годеника си Етиен!

Сватба в семейство Шумахер!
Братът на седемкратния шампион във Формула 1 Михаел Шумахер - Ралф, сключи брак със своята половинка Етиен.
Преди 2 години двамата изненадаха всички с признанието, че Шумахер е гей, след като се разведе със съпругата си Кора, с която имат син.
Сватбата на двойката се състоя в Сен Тропе и бе заснета детайлно от телевизионни камери.
Тя ще бъде излъчена скоро в ефир, като ще е кулминацията на 4-сериен филм за отношенията на Ралф и Етиен.
На церемонията двойката бяха в еднакви костюми в тъмносин цвят и със светлосини вратовръзки.
Те бяха придружени от най-близките си, а самата сватба е само началото на тридневно тържество, на което се очаква да присъстват семейството на Михаел и баща им Ролф.
Ралф Шумахер призна, че е гей изненадващо и разкри, че с 14 години по-младият Етиен е първата му връзка с мъж.
Младоженецът, който направи успешна кариера на пилот от Формула 1 и кара за Джордан, Уилямс и Тойота (1997-2007) като брат си, получи подкрепа от сина си и цялото семейство, които приеха с отворени обятия партньора му.
Проблем имаше само с бившата му съпруга Кора, която заяви, че се чувства предадена от него.