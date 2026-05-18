Квалификациите за Шампионска лига: Какво е ясно за Левски до момента?

Футболисти, фенове и ръководство на Левски отпразнуваха шумно дългоочакваната 27-а шампионска титла на България! "Сините" триумфираха в първенството след 17 години чакане, а с трофея, който вдигнаха преди седмица, идват и... новите предизвикателства.

Като шампион на България Левски ще е родният представител в квалификациите за Шампионска лига.

"Сините" ще стартират от първи кръг на квалификациите и ще са непоставени.

Съперниците

В същата група са още шампионите на Унгария, Румъния, Азербайджан, Северна Ирландия, Молдова, Исландия, Босна и Херцеговина, Армения, Латвия, Косово, Финландия, Казахстан, Фарьорски острови, Малта, Република Ирландия, Литва, Естония, Черна гора, Албания, Люксембург, Уелс, Грузия, Северна Македония, Беларус, Андора, Гибралтар, Сан Марино.

Спрямо своя коефициент те ще бъдат разпределени в група на поставените и на непоставените. Това праща "сините" при непоставените. Така че евентуалните съперници на Левски са:

Шамрок Роувърс (Ирландия)

КуПС Купио (Финландия)

Дрита (Косово)

Линкълн Ред Импс (Гибралтар)

Борац Баня Лука (Босна)

Викингур (Исландия)

Кайрат Алмати (Казахстан)

Университатя Крайова (Румъния)

Рига (Латвия)

КИ Клаксвик (Фарьорски о-ви)

Флора Талин (Естония)

Ларн (Северна Ирландия)

Петрокуб (Молдова)

ТНС (Уелс)

Жребият

Датата, на която "сините" трябва да стискат палци за по-добър късмет е 16 юни. Тогава е жребият за първия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Мачовете са на 7/8 юли и 14/15 юли.

Ако "сините" преодолеят първия си съперник, те ще се класират за втори квалификационен кръг. Като непоставен, ако отстранят поставен отбор, то те ще играят с неговия коефициент.

Във втория кръг вече са ясни част от поставените тимове - Цървена звезда, Динамо Загреб, Лех Познан, Слован Братислава, Целие, Омония.

През миналия сезон Левски достигна плейофите за участие в Лигата на конференциите, но отпадна от АЗ Алкмаар. В същинската част на Шампионската лига тимът игра през сезон 2006/2007.