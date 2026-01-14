Левски представи бягащия от "Колежа" Око-Флекс (ВИДЕО)

Армстронг Око-Флекс е играч на Левски! "Сините" обявиха крилото с видео в комиксов стил, в което ирландецът е представен като супергерой, бягащ от "Колежа", за да пристигне ефектно на "Герена".

По-рано през деня се разрази скандал - Ботев Пловдив обвини Левски в некоректност и наглост, като не приема получения банков превод за валидно активиране на клаузата в размер на 300 хил. евро.

Левски отговори, че са спазени всички административни процедури съгласно действащите правила, и се похвали с "високо ниво на професионализъм, организация и дискретност в условията на висока конкуренция, включително при наличие на по-изгодни финансови предложения".

Договорът на Око-Флекс с Левски е до края на 2028 г.

Кариерата

Армстронг Око-Флекс е роден на 2 март 2002 г. в Дъблин, Ирландия. Започва футболния си път в академията на Арсенал, а през лятото на 2018 г. преминава в Селтик. За втория тим на шотландския клуб записва 2 мача и 1 гол, а за представителния отбор – 2 участия, като става шампион на страната.

В началото на 2021 г. преминава в Уест Хем, където изиграва 35 мача и отбелязва 14 гола за тима до 21 години, като има и 1 мач за първия състав. През лятото на 2022 г. играе под наем в Суонзи, за който записва 13 мача. Година по-късно е трансфериран в Цюрих, където записва 37 мача и отбелязва 3 гола. През лятото на 2025 г. става част от Ботев Пловдив, с чийто екип записва 15 мача и отбелязва 7 гола.

