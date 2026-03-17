bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Шампионска лига

Реал Мадрид може да направи втори пореден хеттрик срещу Сити

Домакините са притиснати до стената

bTV/Getty Images

За пети пореден сезон Реал Мадрид и Манчестър Сити се изправят един срещу друг в елиминационната фаза на Шампионска лига на УЕФА. Кралският клуб елиминира „гражданите“ през последните два сезона, а сега след тежката загуба с 0:3 в Мадрид шансовете на момчетата на Пеп Гуардиола са нищожни.

Така след хеттрика на Феде Валверде в първата среща, Реал може да направи втори пореден хеттрик срещу Сити.

Прокобата Реал Мадрид

Снимка: bTV/Getty Images

2020, 2022, 2023, 2024 и 2025 – това са годините, в които двата отбора са се изправяли един срещу друг в елиминациите. Реал Мадрид е с лек превес, като излиза победител в 3 от случаите, а „гражданите“ не са побеждавали лос бланкос у дома от 2023 г.

Тогава Манчестър Сити вдига своя първи и единствен трофей от Шампионска лига, а победата е категорична – 4:0.

Връщайки се към настоящето, загубата на Манчестър Сити в Испания е едва вторият път, в който „гражданите“ губят първия мач от елиминациите с 3 или повече гола. Единственият друг случай е срещу Ливърпул на четвъртфиналите през сезон 2017/18.

Снимка: bTV/Getty Images

Скорошна форма

Равенството 1:1 срещу Уест Хем във Висша лига през уикенда също не дава много надежди за обрат. Дори Пеп Гуардиола призна, че шансовете са малки.

Той не е излизал победител от елиминационен сблъсък в Шампионска лига след загуба в първия мач от сезон 2014/15, включително три неуспешни опита със Сити.

Снимка: bTV/Getty Images

На свой терен „гражданите“ все пак имат 3 победи от 4 мача в Шампионската лига този сезон, но само една е с разлика от три гола.

Реал Мадрид спечели с 4:1 срещу Елче в Ла Лига и запази натиска върху лидера Барселона. Историята е на тяхна страна – те са продължавали напред във всички 35 случая, когато печелят първия мач с 3 или повече гола.

Ако вземе участие асът на - Винисиус (25 години и 248 дни) може да се превърне в най-младия играч, достигнал 80 мача в Шампионската лига, надминавайки рекорда на Килиан Мбапе(26 години и 33 дни).

Снимка: bTV/Getty Images

Тагове:

англия манчестър сити Испания шампионска лига реал мадирд осминафинал феде валверде втори хеттрик турнирът на богатите

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

„Ливърпул ни разочарова – пълна липса на подкрепа“

„Ливърпул ни разочарова – пълна липса на подкрепа“
Григор Димитров е 14-ият най-богат играч в историята на тениса! (ГРАФИКА)

Григор Димитров е 14-ият най-богат играч в историята на тениса! (ГРАФИКА)
Стефка Костадинова се оттегли от БОК. ДПС я издига за депутат

Стефка Костадинова се оттегли от БОК. ДПС я издига за депутат

Линдзи Вон: Кой ви каза, че съм се отказала от ските!?

Линдзи Вон: Кой ви каза, че съм се отказала от ските!?
История като за филм: пред bTV говори президентът на закъсалия на пътя тим (ВИДЕО)

История като за филм: пред bTV говори президентът на закъсалия на пътя тим (ВИДЕО)

Последни новини

От Разград до „Селесао“: Игор Тиаго е сред избраниците на Карло Анчелоти!

От Разград до „Селесао“: Игор Тиаго е сред избраниците на Карло Анчелоти!
„Ливърпул ни разочарова – пълна липса на подкрепа“

„Ливърпул ни разочарова – пълна липса на подкрепа“
История като за филм: пред bTV говори президентът на закъсалия на пътя тим (ВИДЕО)

История като за филм: пред bTV говори президентът на закъсалия на пътя тим (ВИДЕО)
Григор Димитров е 14-ият най-богат играч в историята на тениса! (ГРАФИКА)

Григор Димитров е 14-ият най-богат играч в историята на тениса! (ГРАФИКА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV