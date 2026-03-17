Реал Мадрид може да направи втори пореден хеттрик срещу Сити

За пети пореден сезон Реал Мадрид и Манчестър Сити се изправят един срещу друг в елиминационната фаза на Шампионска лига на УЕФА. Кралският клуб елиминира „гражданите“ през последните два сезона, а сега след тежката загуба с 0:3 в Мадрид шансовете на момчетата на Пеп Гуардиола са нищожни.

Така след хеттрика на Феде Валверде в първата среща, Реал може да направи втори пореден хеттрик срещу Сити.

Прокобата Реал Мадрид

2020, 2022, 2023, 2024 и 2025 – това са годините, в които двата отбора са се изправяли един срещу друг в елиминациите. Реал Мадрид е с лек превес, като излиза победител в 3 от случаите, а „гражданите“ не са побеждавали лос бланкос у дома от 2023 г.

Тогава Манчестър Сити вдига своя първи и единствен трофей от Шампионска лига, а победата е категорична – 4:0.

Връщайки се към настоящето, загубата на Манчестър Сити в Испания е едва вторият път, в който „гражданите“ губят първия мач от елиминациите с 3 или повече гола. Единственият друг случай е срещу Ливърпул на четвъртфиналите през сезон 2017/18.

Скорошна форма

Равенството 1:1 срещу Уест Хем във Висша лига през уикенда също не дава много надежди за обрат. Дори Пеп Гуардиола призна, че шансовете са малки.

Той не е излизал победител от елиминационен сблъсък в Шампионска лига след загуба в първия мач от сезон 2014/15, включително три неуспешни опита със Сити.

На свой терен „гражданите“ все пак имат 3 победи от 4 мача в Шампионската лига този сезон, но само една е с разлика от три гола.

Реал Мадрид спечели с 4:1 срещу Елче в Ла Лига и запази натиска върху лидера Барселона. Историята е на тяхна страна – те са продължавали напред във всички 35 случая, когато печелят първия мач с 3 или повече гола.

Ако вземе участие асът на - Винисиус (25 години и 248 дни) може да се превърне в най-младия играч, достигнал 80 мача в Шампионската лига, надминавайки рекорда на Килиан Мбапе(26 години и 33 дни).